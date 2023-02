Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie 'Ik laat me ontvallen dat ik kotsmisselijk word van Gordon, waarom?'

Door Catherine Keyl

’Zoiets zeg je niet. Waarom doe ik het dan tóch?’ Ⓒ Carlijne Pieterse

Er zijn aardig wat uitdrukkingen, ooit in een wijs verleden ontstaan, die je duidelijk maken dat het beter is eerst naar je eigen functioneren te kijken en dan pas over een ander te oordelen. ‘Je hand in eigen boezem steken’, is er zo één. En een nog mooiere: ’Eerst de balk uit je eigen oog verwijderen en dan de splinter uit die van een ander.’ Beide uitdrukkingen blijken uit de Bijbel te komen.