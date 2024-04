Stijl prinses Catherine: ’Kate weet dat je soms moet knallen’

Princess Catherine of Wales (42) is vandaag jarig en zal in huiselijke kring vast een feestelijk, kleurrijk tenue dragen. Met niet al te veel opsmuk want tierelantijnen en over de top outfits zijn zeker niet haar ding. Sophisticated, sportief maar toch vrouwelijk is haar modehandelsmerk.

© Getty Images Op sommige momenten moet je gewoon knallen, weet Kate.