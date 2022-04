Dagboek van een Minnares deel 339: ’Ik ben in de war van de vrijpartij met mijn zwager’

Sterren

Sam Asghari wil geslacht kindje nog niet weten, maar: ’Het is aan Britney’

Sam Asghari, de verloofde van de zwangere Britney Spears, wil tot de bevalling wachten om te weten wat het geslacht van hun kindje is. In gesprek met Access Hollywood zegt Asghari: „Het is aan Britney, maar ik wil het persoonlijk niet. Het is iets waar ik op wil wachten.”