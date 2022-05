Wendy en Chantal zijn 1,95 meter: ’Fijn om te kunnen praten over korte bedden’

Chantal:

„Op 21 juni 2007, de langste dag van het jaar, hield de Euromast een ludieke actie: iedereen die langer was dan 1.85 meter mocht gratis naar boven. Omdat ik toevallig vrij was, besloot ik een kijkje te nemen. Er ging een wereld voor me open: ik had nog nooit zoveel lange mensen bij elkaar gezien. En bovenop de Euromast ontmoette ik Wendy.”

Wendy:

„Omdat we direct een klik hadden en met elkaar konden lachen, wisselden we contactgegevens uit. Niet lang daarna spraken we af om uit te gaan, samen met wat andere lange mensen. Die avond was er ook een leuke man bij. Terwijl er tussen Chantal en mij een mooie vriendschap opbloeide, bloeide er tussen hem en mij ook iets op. Inmiddels is hij zelfs mijn man!”

Chantal:

„Bijzonder dat ik dat vanaf het begin heb meegemaakt. We spreken meestal met zijn tweetjes af, maar ook met hem kan ik het prima vinden. Ik vind het fijn om met Wendy te kunnen praten over korte bedden, lage deurposten, kleding die niet past… ergernissen die je met een normale lengte niet kent. Toen we een keer naar een voorstelling gingen, hadden we aan het einde van de avond allebei blauwe knieën omdat die tegen de stoelen voor ons drukten. Maar we hebben meer gemeen dan onze lengte, hoor. Zo houden we allebei van wandelen, dieren en de natuur, we hebben het niet zo op drukke plekken.”

Wendy:

„Ik kan alles met Chantal delen. De mooie dingen, maar ook de mindere. Als lange vrouw trek je de aandacht. In het verleden had ik daar moeite mee. Er was toen nog geen leuke kleding voor lange vrouwen en dus liep ik in hobbezakken van de mannenafdeling. Ik voelde me onzeker en werd gepest met mijn lengte. Daardoor ging ik steeds negatiever naar mezelf en mijn lengte kijken. Het heeft lang geduurd voordat ik inzag dat ik net zo belangrijk ben als ieder ander. Inmiddels ben ik heel trots op wie ik ben, ook op die extra centimeters.”

Chantal:

„Ik heb een heel andere ervaring. Natuurlijk kijken mensen mij weleens na en hoor ik ze af en toe fluisteren achter mijn rug, maar ik ben nooit gepest.”

Wendy:

„Misschien omdat ik in een dorp opgroeide en jij in de stad.”

Chantal:

„Of vanwege mijn wat bozige gezichtsuitdrukking, haha. Vroeger begreep ik nooit waarom ze mijn lengte zo indrukwekkend vonden. Sinds ik met Wendy omga, wel. De eerste keer dat we afspraken, dacht ik: wauw, zo groot ben ik ook! Dáárom reageren mensen zo hysterisch!”

