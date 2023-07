Praat mee: Is het tijd voor een vrouwelijke premier?

Na bijna dertien jaar premierschap heeft Mark Rutte aangekondigd uit de politiek te vertrekken. Aanleiding hiervan is de val van het kabinet afgelopen weekend. Naar verwachtingen komen er pas in november nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, maar ondertussen wordt er op sociale media al uitgebreid gediscussieerd over wie de rol van minister-president het best kan invullen. Daarbij vallen er opvallend veel namen van vrouwelijke politici, zoals Caroline van der Plas (BBB), Attje Kuiken (PvdA) en Edith Schippers (VVD).

Belangrijk

Nederland heeft nog nooit een vrouw als minister president gehad. Sterker nog, vrouwen zijn ten opzichte van mannen überhaupt erg ondervertegenwoordigd in onze politiek. Volgens Devika Partiman, directeur van stichting Stem op een Vrouw, is het dan ook goed als er meer aandacht komt voor vrouwelijke politici. „Los van het feit dat ik vind dat die verdeling gewoon gelijk hoort te zijn, is het ook echt beter als er meer vrouwen in de politiek komen”, vertelde ze eerder in gesprek met De Telegraaf. „Vooral omdat de bevolking dan veel beter is vertegenwoordigd.”

„Vrouwen hebben andere ervaringen in de samenleving dan mannen en kijken daarom vaak anders tegen onderwerpen aan”, legt Partiman uit. „Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op straat of het gebruik van menstruatieproducten. Het is belangrijk om deze kijk op zaken in politieke besluiten mee te nemen.” Ook zal het vertrouwen in de politiek zo toenemen, stelt ze. „Meer mensen voelen zich dan gerepresenteerd. En de ambitie van jongeren wordt gestimuleerd, want wanneer zij rolmodellen zien die op hen lijken, leren ze dat zij er toe doen en ook zo ver kunnen komen.”

Potentiële kandidaten

Voor de aanstaande verkiezingen dienen partijen opnieuw kandidatenlijsten op te stellen. Vicepremier Sigrid Kaag (D66) heeft nog niet bekendgemaakt of zij verdergaat als lijsttrekker. Potentiële vrouwelijke kandidaten van andere partijen zijn Caroline van der Plas (BBB), Mirjam Bikker (CU), Attje Kuiken (PvdA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en Sophie Hermans (VVD). Edith Schipper (VVD) heeft al laten weten liever geen lijsttrekker te worden. Daarnaast komt op sociale media ook de naam van Mona Keijzer (CDA) voorbij, wie in 2021 werd ontslagen vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs.

Praat mee

Reacties op Twitter

Jessica ziet het wel zitten.

Volgens deze twitteraar doet geslacht er niet toe.

Femke wijst Caroline van der Plas aan als geschikte kanditaat.

Ria gaat voor Edith Schippers.

Violet heeft liever Mark Rutte dan Sigrid Kaag.

