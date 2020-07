Quarantaine-ellende... ’Dus nu sta ik bekend als ’dat hysterische wijf’’

Joanne (44): „Ik heb moeten praten als Brugman toen mijn man, die in een supermarkt werkt, wilde videobellen en per ongeluk nog net mijn ex in beeld kreeg. Ik heb gelogen dat zijn moeder in het ziekenhuis lag en graag het mariabeeldje terugwilde dat ik van haar had gekregen. Heel dramatisch. Het mens mankeerde niks, maar ik moest wat. Ik kon hem toch moeilijk vertellen dat we net als beesten hadden liggen vrijen?”

Muriel (35): „Samen thuiswerken kan heel goed gaan. Als je allemaal je eigen kamer hebt, of zachtjes praat wanneer je overleg voert. Mijn man is daar niet van. Die kan dat alleen op standje orkaankracht terwijl hij met z’n oortjes in zit. Dus dan hoor je ’m ook nog lachen om grapjes die jij niet hoort. Bloedirritant. Op een gegeven moment heb ik ook keiharde - verzonnen - gesprekken gevoerd. Misschien dat hij die hint zou begrijpen? Maar nee hoor. Hij vroeg aan mij of het wat stiller kon want hij had een belangrijk overleg… Alsof zijn werk belangrijker is dan het mijne! Ik ben bij zijn laptop gaan staan en heb in de microfoon staan blèren of ze hem alsjeblieft weer op kantoor konden laten werken. Ja, beschamend. Nu sta ik daar dus bekend als ’dat hysterische wijf’...”

Wanneer het naar meer smaakt...

