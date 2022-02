Deel 31: ’Ik ben 35 weken zwanger en heb me iets verkeken op het aantal weken verlof’

Als jullie dit lezen ben ik ruim 35 weken zwanger, maar ik zeg liever dat ik nog maar ongeveer 4.5 week te gaan heb. Dat klinkt gewoon dichterbij het einddoel. Ik moet zeggen, ik ben eraan toe en ik kijk er ook enorm naar uit. Het is een lange weg geweest, en nu mag het ook wel allemaal gaan gebeuren, zeg maar.

Vier weken

Over een paar dagen ga ik met verlof, vier weken voor de uitgerekende datum. Persoonlijk heb ik me daarop iets verkeken. Ik voelde me fysiek zo goed, en met het oog op Covid en dat alles (horeca, winkels en dergelijke) nog gesloten was, vroeg ik me af wat ik die zes weken voor de uitgerekende datum allemaal thuis ging doen. Dus toen ik de definitieve startdatum van mijn verlof moest opgeven, leek dit mij de juiste keuze. Maar ik merk nu dat de laatste loodjes wel het zwaarst wegen.

De energie begint af te nemen, in de nacht slaap ik slecht doordat ik me geen houding meer weet aan te nemen en ik moet veeeeeel te vaak plassen. Dat ik op drie hoog woon en geen lift in mijn appartementencomplex heb, helpt ook niet meer. Aan het einde van de dag voel ik me gesloopt als ik voor de vijfde keer mijn hondje uit heb gelaten en ik alle trappen weer heb getrotseerd. Maar we blijven het doen met een lach, al is het af en toe een zure. Gelukkig krijg ik hulp met de hond en heb ik mijn trots opzij gezet en om hulp gevraagd, wat voor mij niet zo makkelijk is. Ik wil namelijk altijd alles zelf doen en oplossen, heb er tenslotte zelf voor gekozen om dit te willen. Dat is wat er dan in mijn hoofd zit.

Babymoon

In januari ben ik nog even met mijn ouders op ’babymoon’ geweest. Wel iets anders dan ik me had voorgesteld, want stiekem had ik natuurlijk veel liever op een zonnig strand gelegen met een alcoholvrije cocktail in de hand om ’s avonds lekker uit eten te gaan. Als alternatief ging ik naar Limburg, in een vakantiehuisje.

Ondanks dat de winkels open zijn, kan ik nergens heen; want waar zou ik kunnen plassen als ik moet? Ook naar Duitsland is geen optie meer voor mij, want daar waren net de regels voor de horeca veranderd en kon ik met enkel mijn vaccinatieprikjes ook nergens meer terecht. Dus maakten we het gezellig in ons onderkomen. Ontbeten we iedere ochtend met verse broodjes die werden bezorgd, speelden we spelletjes met een knabbeltje erbij, aten we veel te lekkere Limburgse vlaai, ging ik een paar keer heerlijk in bad en relaxten we volop. Uiteindelijk is het een topweek geweest, en dat ’tropische’ strand komt wel weer als de kleine er is.

Voor nu ga ik (tijdelijk) afscheid van jullie nemen. Ook op VROUW.nl ga ik met verlof en ik wil er geen tijd aan hangen wanneer ik weer terugkom. Ik wil intens gaan genieten van wat er allemaal over mij heen gaat komen. Enorm bedankt voor al jullie oprechte interesse, in mijn artikelen en voor alle mooie woorden die ik heb mogen ontvangen. Tot ziens!