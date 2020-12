Lekker kleurrijk... Regenboogmaki!

Mocht je altijd hebben gedacht dat de veganistische keuken een saai(er) is, dan kun je dat idee nu loslaten. Want dit kleurrijke gerecht bijvoorbeeld is zeer smakelijk!

Ingrediënten voor regenboogmaki (42-50 stuks)

Voor de wortel en paprika:

~ 1 grote winterwortel (geschild en in dunne reepjes)

~ 2 tl sojasaus

~ 2 tl rijstazijn

~ ¼ tl zout

~ 1 tl sesamolie

~ ½ tl chilivlokken

~ ½ tl knoflookpoeder

~ 2 paprika’s

Voor de sushi:

~ 500 g sushirijst

~ 50 ml rijstazijn

~ 1 el suiker

~ ½ tl zout

~ 1 avocado (in reepjes gesneden)

~ 1 komkommer (in reepjes gesneden)

~ 6-7 norivellen

Voor de kleuren:

~ gochujang pasta (oranje)

~ gemalen kurkuma (geel)

~ matchapoeder (groen)

~ spirulina poeder (blauw)

~ acai bes poeder (paars)

~ pitayapoeder (roze)

Bereidingswijze

Stap 1

Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Stap 2

Meng de wortel met sojasaus, rijstazijn, zout, sesamolie, chilivlokken en knoflookpoeder en laat 30 minuten marineren.

Stap 3

Verwarm de oven voor op de grillstand tot 220 °C. Leg de hele paprika’s op de bakplaat en zet deze onder de grill. Draai de paprika’s om als de bovenkant zwart wordt. Ga zo door tot de hele paprika geblakerd is.

Stap 4

Doe de paprika’s in een kom en bedek met een deksel of folie. Wanneer ze na ongeveer 20 minuten zijn afgekoeld kun je gemakkelijk het velletje en de zaadjes verwijderen en de paprika in reepjes snijden.

Stap 5

Kook voor de sushi de rijst zoals aangegeven op de verpakking.

Stap 6

Doe de rijst in een schaal en meng met een houten lepel de rijstazijn, suiker en het zout erdoor.

Stap 7

Verdeel de rijst over bakjes en voeg aan elk bakje een kleurstof toe.

Stap 8

Leg 1 norivel met de glimmende kant omlaag op een sushimatje. Bedek het vel met een gelijkmatige laag van de rijst en laat 2-3 centimeter van de onderkant leeg.

Stap 9

Bouw de kleuren op als een regenboog.

Stap 10

Leg 2 centimeter van de bovenkant de wortel, paprika, komkommer en avocado. Maak de onderkant van het norivel een beetje nat met water. Pak de bovenkant en rol het met het matje naar je toe. Probeer de rol zo strak mogelijk te maken. Leg de rol met de naad naar onderen.

Stap 11

Snijd de rollen met een vlijmscherp, nat mes in kleine rolletjes.

Stap 12

Serveer met sojasaus en wasabi.