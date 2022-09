’Met deze avondjurk laat Amalia zien dat ze nu echt volwassen is’

Prinses Amalia heeft gekozen voor een galajurk van de Amerikaanse designer Mac Duggal. Deze jurk kost 598 euro. „Ik denk dat Amalia bewust heeft gekozen voor een Amerikaanse designer die wij niet goed kennen en niet random voor een peperdure designerjurk is gegaan van een bekend modemerk. De makkelijkste weg voor haar was geweest om te shoppen bij het Belgische modehuis Natan waar zowel zij als haar moeder regelmatig shopt. Maar ik denk dat zij bewust heeft gekozen voor een jurk in deze prijsklasse. 598 euro voor een avondjurk is best wel schappelijk”, zegt modejournalist Kim Querfurth.

Opvallende decolleté

De jurk van Amalia is lichtblauw met zilver, en heeft een opvallend decolleté. „De babyblauwe kleur van de jurk past erg goed bij haar porseleinkleurige huid. De jurk heeft juist geen opvallende, knallende kleur. Dat heeft zij goed gekozen, want zij zit voor de eerste keer bij dit diner en het draait niet speciaal om haar. Bovendien is het ook niet de bedoeling dat ze haar moeder, de koningin, overtreft. De jurk is erg geschikt voor haar. Het is voor het eerst dat zij wat meer decolleté laat zien en dat is prima, het is echt een van haar pluspunten. De V-lijn van de decolleté vind ik erg mooi, daar ligt de nadruk op bij deze jurk. Verder zit er geen enorme split in de geplisseerde, wijd uitlopende jurk, maar wel een hele mooie taille. De jurk is heel flatteus”, aldus Kim Querfurth.

Ook met deze outfit maakt Amalia volgens Kim een statement: „Ze zegt hiermee: ik kies iets vrolijks, dit durf ik aan. Het veiligste voor haar zou zijn geweest als zij zwart had gedragen, maar daar heeft ze bewust niet voor gekozen, dat is een chapeau waard. Ook is het bijzonder dat zij niet voor een cocktailjurk heeft gekozen. Met deze avondjurk laat zij zien dat ze nu echt volwassen is.”

Uithangbord

Toch blijft Amalia dicht bij haar eigen stijl. „Amalia kleedt zich wat klassieker. Deze jurk past binnen die stijl. Ze heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie en weet dat de ogen op haar gericht zullen zijn. Ze trekt niet klakkeloos de designermerken uit het rek, maar kiest bewust voor een minder bekende, betaalbare designer. Wel hoop ik dat ze straks wat couture van Nederlandse ontwerpers gaat dragen als zij wat ouder is. Ze zou een mooi uithangbord zijn voor een nieuw Nederlands modetalent”, zegt Kim.

Ook over het haar en de make-up van de prinses valt iets te zeggen. „Normaal gesproken zien we Amalia met lang, losvallend haar. Dit opgestoken kapsel staat haar ook erg mooi en dat is ook gebruikelijk bij een avondjurk. Haar make-up is heel naturel en goed gedaan. Er is ook geen overloop te zien tussen haar gezicht en decolleté. De smokey-eye is de absolute eyecatcher en daarom zijn de lippen lekker neutraal gebleven. Al met al ben ik heel content met deze look van Amalia. Ik vind dit een prachtige kijk op haar toekomstige stijl”, vindt Kim.

