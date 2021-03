Sarah en Matthijs vloggen over hun zwaar gehandicapte dochter Mirthe (8)

Al snel na de geboorte van Mirthe merken Sarah en Matthijs dat er dingen niet kloppen. „Mirthe hield maar niet op met huilen”, vertelt Sarah. „Op het dieptepunt huilde ze 36 uur achterelkaar. Er volgden verschillende onderzoeken en de precieze diagnose kregen we pas in 2018. Er zijn maar weinig mensen met deze genafwijking. In ons land zijn er slechts acht tot tien kinderen.”

Doof en blind

De 8-jarige Mirthe zit in een rolstoel en heeft hetzelfde niveau als een baby. Ook is ze doof, blind en heeft ze last van epilepsie. Toch kan Mirthe steeds meer haar emoties laten zien. „Ze kan huilen en lachen. Ook reageert ze op heftige impulsen”, zegt Matthijs. „Maar Mirthe kan niet kruipen of praten. Ze heeft bij alles hulp nodig.”

„We hebben de afgelopen jaren geleerd om naar kleine stapjes in haar ontwikkelingsproces te kijken en daardoor zijn er best wel veel dingen die we wel met haar kunnen doen. Zo genoot ze ervan om – voor de coronacrisis – naar de kermis te gaan. Dan worden we geholpen om met haar in een karretje te stappen. Ook proberen we om de kleinste dingen met haar te lachen.”

Reacties

Om aan de maatschappij te laten zien dat iemand met een beperking net zo veel aandacht verdient als ieder ander, zijn Sarah en Matthijs een eigen YouTube-kanaal begonnen. Sarah: „We vloggen over alles. Zelfs als Mirthe naar het ziekenhuis moet. Dan filmen we haar als ze in het ziekenhuis ligt en vertellen we wat er precies aan de hand is.”

Helaas krijgen ze naast de mooie positieve berichten, ook negatieve reacties op social media. „We krijgen heftige reacties zoals: ’Jullie kind heeft toch geen leven, misschien moet het maar een spuitje krijgen. Dan hebben jullie je leven ook terug’. Maar dit is ons leven”, vertelt Sarah. „Wij genieten van ons kind. Ze mag er zijn, net als ieder ander. We zijn ervan overtuigd dat Mirthe gelukkig is. Want als zij lacht, lacht ze echt. Mirthe kent namelijk emoties, maar niet de gelaagdheid. Ze kan niet doen alsof.

Toekomstperspectief

We hebben onlangs een gesprek gehad met de arts, dat was wel even slikken. We hebben het met hem gehad over het toekomstperspectief van Mirthe. Ze kan niet overlijden aan de genafwijking, maar wel aan de gevolgen ervan. Zo heeft Mirthe op dit moment last van een vergroeiing in haar rug. Hierdoor komen haar longen in de verdrukking te zitten en heeft ze last van taaislijm.

De vraag van de arts was letterlijk: ’hoe ver wil je gaan?’ Denk aan een reanimatiebeleid. En dat willen we zeker. Juist omdat Mirthe met zo veel vreugde in het leven staat en elke dag begint met een lach, wil je haar dat niet ontnemen. Gelukkig hebben we ook veel begrip van vrienden en familie om ons heen.”

