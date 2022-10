’Ik werd ziek en bracht maanden door in een sanatorium’

Ze had foto’s meegenomen en die voor ons uitgespreid op tafel. De huidige bewoonster van de voormalige Nederlands-Hervormde pastorie in een Brabants dorp, het huis waar m’n broer en ik werden geboren, zat vol verhalen. Wij hadden er maar een aantal jaren gewoond, maar dat – in de ogen van kinderen – immense huis was ik nooit vergeten. Het was er in de winters zo koud, dat je in de hal op de tegels kon schaatsen. Precies die anekdote kende de huidige bewoonster ook: „Weet je wel dat je in de winter…?” Ja, dat wisten we.

Ziek

Ik werd ziek in dat koude en vochtige huis en bracht enkele maanden door in een sanatorium in Breda. Zo ging dat destijds, tot ontzetting van onze ouders. „Waarom lieten jullie dat gebeuren”, vroeg ik m’n moeder ooit. „De arts sprak je in die tijd niet tegen”, was het antwoord. „En anders was je misschien gestikt.” Wij verhuisden, naar de zee, maar af en toe reden we langs dat huis. De kerk verkocht het: er kwam een antiquair in, de buitenmuren werden wit geverfd, en sinds een jaar of zestien wonen de huidige bewoners er. Zij verdiepten zich in de geschiedenis van die oude pastorie, die in de Tweede Wereldoorlog bleek te zijn geconfisqueerd door de Duitsers. Terwijl ik naar de foto’s keek kwamen herinneringen terug: de donkere opslagruimte voor de kolen onder de trap, waar we met de kolenkit in de hand naar afdaalden. De zinken teil, de tobbe, waar de kinderen in werden gewassen, een douche was er immers niet. De inloopkast, die volstond met weckflessen.

Opknappen

Het was een enorme klus geweest om dit huis op te knappen, vertelde de bewoonster. „Bij stortregen moesten we overal potten, pannen en emmers neerzetten.” Maar het huis – met nieuw dak – staat er nu weer goed bij. „Ik hou van huizen met een geschiedenis”, zei ze. Ik knikte. „Ik ook.”

