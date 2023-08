Luna is high end nanny: ’Vorig jaar ging ik in een privévliegtuig op vakantie’

Op vakantie is het meestal tijd om bij te komen, maar veel mensen hebben dan nog steeds hun handen vol aan de kinderen. Voor de rijkste ouders onder ons schiet Luna Duyn (23) te hulp. Ze werkt bij High End Nanny Service & Kids Party Planner. Na haar werk voor een prins uit Dubai, komt ze thuis in haar kamertje bij haar ouders. Ze is single.

’Geen sterrenrestaurant wint het van mijn moeders draadjesvlees.’ Ⓒ Corné van der Stelt