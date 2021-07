Dit is waarom je een geheim maar beter kunt opbiechten

De impact van een geheim op de gezondheid valt niet te ontkennen, stelt Roos Woltering. „Het zorgt voor een continu stressniveau in de onderlaag van je lichaam. Hierdoor is het lichaam in een constante verhoogde stand van alertheid en dit kan uiteindelijk veel klachten veroorzaken.”

Energielek

„Het kan voelen als een energielek. Je bent snel geprikkeld en geïrriteerd, hebt minder energie en je kunt er zelfs een burn-out van krijgen. Ook kan het gepieker ervoor zorgen dat je levensgeluk omlaag gaat. Je voelt een constante druk, eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met een strandbal die je onder water probeert te houden. Je wilt hem onder de waterspiegel hebben, maar het kost enorm veel inspanning. Het is bijna onmogelijk om volledig te leven in het hier en nu, terwijl een deel van jou de hele tijd bezig is met het onderdrukken van dat geheim.”

Natuurlijk hangt de impact op je gezondheid enorm af van de grootte van je geheim, vervolgt Woltering. „Het ene geheim is het andere niet. Geheimen als: ’Mijn kind is eigenlijk van een ander of ik heb een moord gepleegd’ hebben natuurlijk een veel grotere impact dan een onbenullige roddel. Hiernaast hangt het er ook enorm van af hoe goed jij dingen kunt parkeren. Sommige mensen kunnen iets veel beter van zich af schuiven dan anderen.”

Spreek het uit

Toch kun je een geheim volgens Woltering beter niet parkeren. „Geheimen hebben vaak te maken met angst en schuld. Mensen zijn bang dat ze niet meer geaccepteerd zullen worden. Dat de wereld ze zal afwijzen, zodra ze het opbiechten. Uiteindelijk raad ik aan om het geheim altijd tegen iemand uit te spreken. Dit geldt voor zowel de grote als de kleine geheimen.”

Soms kun je een geheim namelijk een stuk groter maken in je hoofd en dit geeft onnodig veel stress. Dat ondervond Woltering onlangs zelf ook. „Ik maakte een aantal weken geleden een onhandige opmerking tegen een vage kennis. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan toen ik het had uitgesproken en schaamde me enorm. Daarna ging ik nadenken: ik kan zwelgen in zelfmedelijden, maar ik kan mijn stommiteit ook gewoon uitspreken. Toen heb ik een vriendin aangeschoten en zij wist het voor mij meteen goed te relativeren. Zij vroeg wat mijn intentie was en zei dat het belangrijkste was dat die in ieder geval goed was. Uiteindelijk ben ik ook nog naar de desbetreffende kennis gegaan en heb ik het van mij af laten glijden.”

Professionele hulp

Schaam je dus niet en reik uit. Iedereen doet weleens iets onhandigs, waarvoor ze zich later schamen. „Vertel het aan iemand van wie je houdt of juist iemand met meer afstand, zoals een hulpverlener die je er zeker niet voor zal veroordelen. Niet voor niets zijn er hulplijnen zoals Stop it now! als je worstelt met pedoseksuele gevoelens, de 113 zelfmoordpreventielijn, Switch board als je je coming out wilt bespreken of de Kindertelefoon.”

„Alles wat er niet mag zijn, bepaalt de dynamiek in je leven. Als je dus je geheimen uitspreekt, kan dat al direct voelen alsof er een zware last van je schouders valt. Pieker je erover? En heb je het gevoel dat niemand het van je mag weten? Zorg er dan tóch voor dat je in gesprek gaat met iemand die je vertrouwt.”

Leugentje om bestwil

Maar hoe zit het dan met een leugentje om bestwil? Kan dat dan wel, of is het soms niet tóch beter om een kleiner geheim op te biechten? „Vraag je altijd af: vertel ik dit om er zelf van af te zijn of vertel ik dit voor de ander? Heeft de ander er iets aan om het te weten? Vertel je het alleen om je hart te luchten en wordt de ander er niet beter van? Dan moet je dat geheim misschien voor je houden. Iedereen heeft geheimen en van sommige geheimen moet je de last leren dragen.”

Het is echter wel heel belangrijk dat je weet wat een leugen teweeg kan brengen. „Als iemand op de man af vraagt hoe iets in elkaar steekt, kun je het maar het beste opbiechten. De ander heeft dan namelijk al een vermoeden of gevoel en je laat diegene dan alleen maar aan zichzelf twijfelen. Als het geheim dan uiteindelijk toch uitkomt, ben je nog veel verder van huis. Dus hoe dan ook: ga met iemand in gesprek.”