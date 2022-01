Sander (44) schrijft een brief aan zijn buik: ’Geef toe, dit gaat zo niet langer’

Sterren

Vermiste zoon (17) Sinéad O’Connor overleden: ’Ik hoop dat je rust hebt gevonden’

Shane, de zeventienjarige zoon van zangeres Sinéad O’Connor is overleden. De tiener was sinds donderdag vermist in het Tallaght-gebied in Ierland. „Moge hij rusten in vrede en laat niemand zijn voorbeeld volgen” schrijft de Nothing Compares 2 U-zangeres op Twitter.