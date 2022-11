Vind jij dat smartphones op scholen verboden moeten worden?

De mobiele telefoon is populair onder jongeren. Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat één op de tien vijfjarigen er eentje heeft. Op tienjarige leeftijd bezit 54 procent van de Nederlandse jongens en meisjes er een en op veertienjarige leeftijd zou ieder kind een smartphone hebben. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot.

Verbod op smartphones

Uit onderzoek van DUO blijkt dat telefoons leiden tot slechte schoolprestaties en verminderde taal- en leesvaardigheid. Het CDA gelooft daarom dat een verbod op smartphones op school waardevol zou zijn, met name als het gaat om concentratie. CDA-Kamerlid Réne Peters: „Want tiktokken of googelen tijdens de lessen leidt flink af. Jongeren groeien op met het idee dat ze kunnen multitasken, maar dat kunnen ze helemaal niet”, zegt hij tegen RTL Nieuws. Op het Theresialyceum in Tilburg en het Alfrinkcollege in Deurne geldt een telefoonverbod al. In Frankrijk is het gebruik van smartphones op alle scholen verboden.

Gewoon zo houden

Niet iedereen vindt een smartphone verbod op scholen een goed idee. Verschillende ouders vertellen op Twitter dat kinderen hun telefoon op school ook gebruiken om het schoolrooster te bekijken of het lesmateriaal in te zien. Zo’n verbod zou daarom alleen maar onhandig zijn.

Reactie

Carolien vindt het plan niet passen bij de werkelijkheid.

Een super goed idee, vindt Thijmen.

Een verbod op mobiele telefoons? Dan moeten scholen ook stoppen met laptops en iPads te gebruiken, vindt Marjoleine.

Helma begrijpt in het algemeen niet dat telefoons zijn toegestaan op school.

Praat mee

Vind jij een telefoonverbod op scholen een goed idee? Omdat het de leerprestaties verbetert? Of vind jij het alleen maar onhandig, aangezien het onderwijs al digitaal verloopt? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

