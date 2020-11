Daghoroscoop 26 november

VANDAAG JARIG

U kunt uzelf komend jaar opnieuw uitvinden, uw eigen profiel wijzigen en ervoor zorgen dat mensen u met andere ogen gaan zien. Ook in financieel opzicht zult u de bakens kunnen verzetten, al zal dat niet zonder slag of stoot gebeuren. Maar vanuit chaos kan iets moois groeien.

RAM

Neem uit rusteloosheid geen financiële risico’s; u zult op een verkeerd spoor terechtkomen. Doe uw huiswerk en analyseer elke situatie. Ga af op het advies van betrouwbare vrienden; zij zullen het zeggen als u onpraktisch bezig bent.

STIER

Een gluiperige aanval kan u uit balans brengen, maar laat u niet het gevoel opdringen dat u geen kans hebt tegen iemand die beter is opgeleid. Gun mensen de eer die hen toekomt, maar laat u niet de kaas van het brood eten.

TWEELINGEN

Een geschikte dag om zakelijke plannen uit te werken. Besef dat uw pad niet steeds over rozen zal gaan, maar forceer niets. Blijf ver van dubieuze zaken en kom zelfs niet in de buurt van de grens tussen legaal en illegaal.

KREEFT

Iets waarin u zin hebt zal u enthousiasmeren en kan uw manier van doen chargeren. Houd er rekening mee dat collega’s dat irritant kunnen vinden. Uw kracht ligt in uw doortastendheid en het feit dat u doorziet wat mensen motiveert.

LEEUW

Wees in de liefde niet te bezitterig of te beschermend. Vertrouwen geven is van groot belang. Durf vaker naar uw hart te luisteren dan naar uw verstand. Geniet van hetgeen het leven te bieden heeft en wat u gratis kunt incasseren.

MAAGD

Door oponthoud kunt u gehaast of te impulsief zijn. U kunt tot wachten worden gedwongen juist als u iets bijzonders wilt gaan doen. Ga zo vroeg mogelijk naar huis zodat u kunt ontspannen. Zet een misverstand meteen recht.

WEEGSCHAAL

Ga liever niet uw eigen gang; gezamenlijke actie zal meer opleveren en bovendien zult u zich beter amuseren. U bent vandaag geneigd onnadenkend te handelen en kunt kostbare fouten maken. Blijf met de benen op de grond.

SCHORPIOEN

Zonder bericht vooraf kunt u te horen krijgen dat geld waarop u rekent niet wordt uitbetaald. U kunt de dupe zijn van bezuinigingen. Maak u niet te veel zorgen; zie het als iets wat ook u moet meemaken. Laat geen kansen liggen.

BOOGSCHUTTER

Enthousiasme over een opdracht kan resulteren in haast; pas op voor fouten. Even nadenken en mogelijkheden afwegen kan fouten voorkomen. Uw kracht is uw uithoudingsvermogen. Luister naar een goed advies.

STEENBOK

Zonder u af om in het reine te komen met de zaken die u verwarren of waarover u geen besluit kunt nemen. Eenmaal alleen kunt u uw batterij opladen en problemen oplossen. Doe wat uw hart u ingeeft in een familievete.

WATERMAN

Neem invitaties aan; u kunt waardevolle informatie verzamelen en goede contacten leggen. Uw intuïtie kan echter zwakker zijn dan anders, dus pas op voor onbetrouwbare types. Bescherm uw goede naam en integriteit.

VISSEN

Uw beroep kan u in aanraking brengen met publiek; dat kan een lucratief treffen zijn, al gaat het ten koste van uw privéleven. Houd rekening met spanning thuis als ze u daar te weinig zien. Reageer niet te primair op vervelend nieuws.