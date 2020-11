’Elke hotel handdoek die lekker zacht is, pik ik mee’

„Oké, denk niet dat ik overal altijd alles steel. Dat is zeker niet zo. Maar soms zijn er dingen en dan met name handdoeken, die ik gewoon moet hebben. Als ze van dat ene heerlijk zachte merk zijn.

5 sterrenkamer

Ik ben een zakenvrouw die, vóór corona, veel op zakenreis was. Ik was altijd onderweg en logeerde in de beste hotels ter wereld. Omdat vrijwel alles door mijn bedrijf wordt vergoed, zat ik meestal in 4- of 5-sterrenhotels. En de kwaliteit van die spullen… Ik kan daar echt van genieten.

Er was een hotel in Japan dat de zachtste handdoeken had. Ik had het liefst een hele stapel meegenomen. Dus toen ik mijn koffer inpakte om weer terug te gaan naar Nederland, nam ik er twee mee. Ik voelde me enorm schuldig, maar tegelijk praatte ik het goed. Ze hadden tenslotte een hele voorraad.

Eigenlijk is het vanaf dat moment misgegaan. Ik wist dat grote hotelketens er vast wel één of twee konden missen. Pas toen ik twaalf keer een set handdoeken had meegenomen, werd ik gebeld. ’Hallo mevrouw, klopt het dat we de handdoeken niet kunnen vinden?’, zei een medewerker. Die wist natuurlijk allang hoe laat het was.

Ik voelde me heel slecht op dat moment, maar ik heb wel de waarheid verteld. Ze konden het niet waarderen, uiteraard, maar vonden het voor nu prima; ik hoefde niets extra’s te betalen. Maar toen ik vroeg op hoeveel graden de handdoeken het beste gewassen konden worden, werd meteen de hoorn erop gegooid. Logisch ook, achteraf.

Ik mis het

Vanwege corona kan ik al een eeuwigheid niet meer naar andere landen reizen en luxe hotels bezoeken. Ik heb inmiddels zo’n grote voorraad handdoeken, dat het niet meer nodig is om nieuwe te halen, maar toch mis ik het. Aan de andere kant hoop ik dat deze verplichte ’rusttijd’ de drang om dingen te stelen iets minder heeft gemaakt. Maar zeg nooit nooit.”

De rubriek opgebiecht is gebasseerd op echte verhalen.