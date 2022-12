Dianne (29): ’Als enige vader staat hij tussen alle moeders bij zwemles’

„In het begin was het voor Remmert even wennen toen wij in de buurt opeens werden herkend, omdat mijn TikTok-account begin september viraal ging. Het ‘kliekjesqueen’-account is heel natuurlijk ontstaan. Ik houd heel erg van koken en rommel vaak in de ‘bijna-over-de-datum’ bak in de supermarkt.

Daar plaats ik dan filmpjes over op mijn socialemediakanalen. Totdat een volger van mij een keer zei: ‘Je bent eigenlijk echt een kliekjesqueen.’ Die naam vond ik zo leuk, dat ik mijn profielnaam op TikTok en Instagram hierin veranderde.

Huishouden

Ons leven is heel chaotisch. Elke dag is anders in ons huishouden. Dit komt voornamelijk omdat ik niets plan. Misschien handig om daar een keer mee te beginnen, haha. Bovendien werken Remmert en ik alle twee veel.

Remmert werkt zo’n 40 uur per week als technisch coördinator van een aardbevingsschadebedrijf en ik run het online-sieradenbedrijfje ‘Nineteensixtyfive’, een eerbetoon aan mijn moeder, die op 54-jarige leeftijd de strijd met borstkanker verloor.

Daarnaast krijg ik door ‘kliekjesqueen’ samenwerkingen met bedrijven aangeboden. Alles bij elkaar opgeteld maak ik weken van 50 uur. Gelukkig kan mijn man thuiswerken als ik écht een drukke dag heb. Door zijn flexibele baan is dit makkelijk mogelijk.

Geen opvang

Ik vind het heel belangrijk dat wij als ouders er altijd zijn. Daarom stuur ik ze ook niet naar een BSO of kinderopvang. Daarbij hoeven mijn kinderen niets in het huishouden te doen. Ik hoefde dat namelijk vroeger ook niet. Het zo lang mogelijk kind kunnen zijn, vind ik heel erg belangrijk.

Ik ben absoluut geen huisvrouw. Doordeweeks doe ik vrijwel niets aan het huishouden, omdat ik daar geen tijd voor hebt. Remmert ruimt het huis doordeweeks op, doet de was, het vuilnis en brengt de kinderen naar bijna alle buitenschoolse activiteiten, zoals de zwemles. Hij staat dan altijd als enige vader tussen alle moeders bij het zwembad.

Hoewel mijn man veel van het doordeweekse huishouden op zich neemt, betekent dit niet dat ik minder voor de kinderen zorg. Ik haal en breng de kinderen van en naar school. Daarnaast doe ik elke dag de boodschappen en kook ik voor het hele gezin. De zorg van de kinderen is dus gelijk verdeeld tussen ons.

We denken er eigenlijk nooit zo over na. We hebben ook nooit ruzie en kennen elkaar heel goed. We hebben bij wijze van spreken aan één woord genoeg. Dit komt denk ik, omdat wij zulke verschillende mensen zijn. Onze 50-50 regeling is niet iets wat ik heb doorgedramd, omdat ik dat zo belangrijk vind. Als ik een drukke week heb, doe ik wat minder - en andersom. Dit gaat heel organisch.

Financieel

We hebben één gezamenlijke rekening, waarom niet? Daar wordt alles van betaald. Ik vind dat je als stel namelijk altijd alles samen doet en bovendien is het handiger. Op deze manier wordt het geld ook eerlijk over ons beiden verdeeld.

Ik doe thuis de financiën, dus als ik zie dat we iets overhouden in de maand, kunnen we daar leuke dingen van doen. Van het salaris van mijn man worden de vaste lasten betaald, zoals de hypotheek en energierekening. Ik betaal dan weer de boodschappen. Mijn inkomen is daarentegen de laatste maanden ontzettend gestegen. De winst pomp ik in mijn eigen onderneming, omdat dit succes van korte duur kan zijn.

Door mijn sieradenbedrijf voel me ik me financieel onafhankelijk van Remmert, maar op alle andere gebieden hebben we elkaar nodig. We zouden namelijk niets zonder de ander kunnen bereiken. Tikkies sturen naar elkaar? Dat vind ik echt zo grappig. Daar doen wij absoluut niet aan. We doen alles samen, dus het geld is ook van ons samen.

De enige reden dat we niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is omdat ik een eigen bedrijf heb. Als mijn bedrijf failliet gaat, dan kunnen ze niets op hem verhalen. Plus dan houden we het huis, want het huis staat op zijn naam. Als we ooit uit elkaar zouden gaan, wordt de inboedel van het huis tussen ons beiden verdeeld.” Lachend: „Maar dat zie ik niet snel gebeuren.”

