Moet Jan Smit sowieso vervangen worden door een vrouw in TVOH?

Anouk zit al geruime tijd als enige vrouw op de stoel van de coaches bij The Voice of Holland, samen met Ali B en Waylon die al seizoenlang in het programma zitten. Jan Smit en Lil Kleine sloten vorige seizoenen aan, maar die hielden het beiden beduidend minder lang vol. Jan Smit stopt al na één seizoen als coach, omdat hij zich op andere dingen wil focussen. En dus moet er weer een nieuwe coach komen.

Marcel Veenendaal en André Hazes

In de wandelgangen wordt Di-rect zanger Marcel Veenendaal door sommigen genoemd als goede vervanger, anderen denken (of vrezen) dat André Hazes op de stoel van Jan Smit gaat zitten. De tijd dat er twee dames en twee heren op de stoelen zaten, is daarmee alweer heel lang geleden. Sanne Hans verliet na seizoen 8 haar stoel, waardoor Anouk als enige vrouw overbleef. En wie het coach-verleden erop nakijkt, ziet dat dat zo’n beetje de standaard is bij The Voice of Holland. Er zijn beduidend minder seizoenen waar zowel twee mannen, als twee vrouwen coach waren.

Marije: ’Nadat mijn dochter The Voice won, stond ons leven op z’n kop’

Goede zangeressen

En dat terwijl we toch echt geen gebrek aan goede zangeressen hebben in ons land. Wat dacht je van een Edsilia Rombley of Glennis Grace op de stoel als coach? En als we iets meer de volkse kant op willen, lijkt Willeke Alberti een fantastische keuze. Bovendien zien veel Nederlanders de meiden van O’G3NE of Maan waarschijnlijk ook graag terug in het programma, maar dan als coach. Genoeg potentiële vrouwelijke namen, zodat de verhoudingen ook bij de coaches weer goed in balans zijn.

Mogen mannen alles aantrekken wat ze willen?

Praat mee

Vind jij dat Jan Smit sowieso vervangen moet worden door een vrouw in The Voice of Holland? Wie zou dat dan moeten zijn? Of zie je liever een zanger als nieuwe coach in het programma? En welke zanger is dat dan? Laat het ons weten en praat mee via Facebook!