Haaruitval tijdens de overgang? Dit is wat je ertegen kunt doen!

Wanneer krijg je last van haaruitval?

Iedereen verliest zo’n 50 tot 120 haren per dag, maar omdat er telkens weer nieuwe haren aangroeien, zie je er niets van. „Sommige mensen hebben ook veel haaruitval in een bepaalde periode. In het najaar verliezen wij sowieso meer haren dan in andere seizoenen. Door stress, medicijnen of een ijzertekort kan je haar meer gaan uitvallen. Eigenlijk moet je je pas zorgen gaan maken als je haar ook dunner wordt. Het is heel normaal om af en toe haar te verliezen”, aldus kapper Langedijk.

Kun je ook haarproblemen krijgen tijdens de overgang?

Hormoonexpert Moorman: „In de overgang zijn er hormonale veranderingen die invloed kunnen hebben op het haar. Het haar wordt dunner, maar soms kan er zelfs sprake zijn van haarverlies ofwel alopecia. Tijdens en na de overgang zijn er twee verschillende soorten haaruitval, namelijk alopecia diffusa (diffuus haarverlies) en alopecia androgenetica (haaruitval in mannelijk patroon).”

„Diffuus haarverlies wordt versterkt door vermindering van de hoeveelheid vrouwelijke geslachtshormonen: oestrogeen en progesteron. Vooral de daling van progesteron kan het proces versterken, omdat dit ook de schildklierwerking iets kan vertragen. Diffuus haarverlies is een zeer bekend symptoom van een verminderde schildklierwerking.

Daarnaast komt er ook meer haaruitval in een mannelijk patroon voor, omdat het niveau van oestrogeen een stuk meer daalt dan testosteron. Met andere woorden: qua hormonale balans wordt de vrouw na de overgang iets mannelijker en vrouwen met aanleg voor mannelijke kaalheid merken dit aan hun haren”, aldus Moorman.

Niet alleen je hoofdhaar, ook het lichaamshaar kan veranderen tijdens de overgang. „Door de verschuiving in het evenwicht van testosteron en oestrogeen verandert ook het overige haar. Als het oestrogeengehalte een stuk lager wordt ten opzichte van het testosterongehalte, kan er wat meer mannelijke beharing ontstaan, zoals haar op de kin en bovenlip, maar ook de lichaamsbeharing kan toenemen”, vertelt Moorman.

Hoe kun je het haaruitval tegengaan?

Langedijk vertelt dat het haar ongeveer tussen de twee à acht jaar groeit, daarna moeten de haarzakjes zich herstellen en begint het proces opnieuw. Maar wat kun je aan je kapsel doen als je het gevoel hebt dat het minder hard groeit en snel afbreekt? „Haarproducten van Kérastase Densifique vernieuwen de structuur van verzwakt haar. Het versterkt en herstelt het haar en zorgt ervoor dat het haar vanaf de aanzet sterker wordt gemaakt. Door Kérastase wordt de duur van je haargroei verlengd, hierdoor groeit het bijvoorbeeld vier jaar in plaats van twee jaar.”

„Hiernaast kun je kiezen voor proteïne-gebaseerde producten. Proteïne zorgt voor kracht en rek in je haar. Het is ook heel belangrijk dat je altijd een conditioner gebruikt, ook al ben je bang dat het haar slap wordt. Je kunt beter wat fijner en zachter haar hebben dan gebroken haar dat poreus is.”

Volgens hormoonexpert Moorman zijn er ook overige symptoom bestrijdende oplossingen. „Wanneer het haarverlies zeer extreem is, zijn er medicijnen of hormonale behandelingen die je kunnen helpen. Hiernaast zou je ook kunnen kiezen voor een haartransplantatie, maar voor veel vrouwen is dit niet nodig. Vaak kun je met gezonde voeding en dito leefstijl al heel veel doen.”

Hoe kun je dunner wordend haar verbloemen?

Je kunt haarproblemen dus prima behandelen, maar je kunt er ook voor kiezen om het te verbloemen met het juiste kapsel. Langedijk: „Als je kort haar hebt, is het belangrijk dat de lagen zo verdeeld zijn, dat ze het overal wat voller maken. Bij veel vrouwen kijk je snel op de hoofdhuid rond de haarscheiding. Een diagonale scheiding of een zigzag scheiding kan daarbij helpen. Op die manier kijk je niet recht op de scheiding. Het kan ook helpen als je een beetje zachtjes toupeert op de kruin. Wanneer je een pony hebt, kun je ook beter een lok nemen. Door een pony kijk je sneller heen.”

„Als het haar wat langer is, wil je meer richting een lok gaan en een wat vollere lengte. Je kunt dan juist beter niet te veel laagjes nemen. Met je lok kun je wel prima spelen! Dat zorgt juist weer voor een voller effect.”

„Om je haar wat meer body te geven, zijn er veel verschillende poedertjes die je rond je hoofdhuid kunt gebruiken. Het maakt je haar stugger en voller. Je kunt hier beter mee werken dan met mousse of harde producten, want dan trek je het haar eerder stuk.”

