Welke decembersnacks kun je het beste eten?

„Veel decembersnacks zijn niet gezond. Ze bevatten veel suiker en verzadigd vet. Ons advies is dan ook om de porties klein te houden als je deze snacks wil eten. Een kleine portie bevat maximaal 75 kcal, 1,7 gram verzadigd vet en 0,5 gram zout. Dan zou je bijvoorbeeld een taaitaai, een paar ouderwetse pepernoten, een paar kruidnoten, schuimpjes of een klein koekje kunnen eten. Taaitaai en ouderwetse pepernoten zijn luchtig en bevatten minder vet en calorieën dan kruidnoten. Van chocoladekruidnoten kun je vijf stuks eten, dat valt nog binnen de voedingswaarden van een kleine portie”, aldus Ubachs van het Voedingscentrum.

„Stukjes marsepein, chocoladeletter en gevuld speculaas van 25 gram bevat allemaal veel calorieën. Ook oliebollen en appelflappen bevatten meer dan 75 kcal en zijn erg vet. Als je helemaal voor gezonde snacks wilt gaan kun je bijvoorbeeld kiezen voor mandarijntjes, een handje ongezouten noten of wat rozijntjes.”

Tips

Het Voedingscentrum geeft nog een aantal andere tips om minder te snoepen tijdens de feestdagen. Zo helpt het om goed na te denken over wat je wilt snoepen. Bedenk van tevoren ook hoeveel je daarvan wilt eten. Een andere tip is om niet te veel in de winkel te kopen, dan kom je thuis ook niet in de verleiding om het allemaal op te eten. Daarnaast kan je de ongezonde snacks in kleine bakjes serveren. Uit onderzoek blijkt dat mensen dan geneigd zijn om minder te eten.

Mocht je toch van een oliebol willen genieten, dan zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten tijdens het bakken ervan. Gebruik bijvoorbeeld geen hard frituurvet, maar olie, hier zit minder verzadigd vet in. Stel de frituur in op 150 tot 175 graden, dan neemt je oliebol niet te veel vet op en bak ze niet te donker. Bij het bereiden van het deeg kun je kiezen voor volkorenmeel in plaats van witte bloem. Wanneer de oliebollen gebakken zijn, kun je voor een klein beetje of helemaal geen poedersuiker kiezen.

Lijstje decembersnacks

Hieronder staat een lijstje met decembersnacks en de voedingswaarden ervan. Alle voedingswaarden gaan per 100 gram en deze kunnen verschillen per merk.

Oliebollen

248 kcal

9,5 g vet waarvan 1,5 g verzadigd

32 g koolhydraten waarvan 2,7 g suikers

Oliebollen krenten

262 kcal

8,7 g vet waarvan 1,4 g verzadigd

37,8 g koolhydraten waarvan 2,5 g suikers

Oud Hollandse Pepernoten

353 kcal

0,9 g vet waarvan 0,2 g verzadigd

79,9 g koolhydraten waarvan 37,6 g suikers

Taaitaai

353 kcal

0,9 g vet waarvan 0,2 g verzadigd

79,9 g koolhydraten waarvan 37,6 g suikers

Appelflappen

360 kcal

22,4 g vet waarvan 4,3 g verzadigd

35 g koolhydraten waarvan 16,3 g suikers

Schuimpjes

366 kcal

0,1 g vet waarvan 0,1 g verzadigd

89,2 g koolhydraten waarvan 76,8 g suikers

Kikkers & muizen

382 kcal

4,6 g vet waarvan 2,9 g verzadigd

84 g koolhydraten waarvan 68 g suikers

Marsepein

420 kcal

15,3 g vet waarvan 1 g verzadigd

64,2 g koolhydraten waarvan 60,8 g suikers

Gevuld speculaas

439 kcal

23,9 g vet waarvan 6,7 g verzadigd

47,3 g koolhydraten waarvan 28,5 g suikers

Roomboter amandelstaaf

441 kcal

27 g vet waarvan 12 g verzadigd

34 g koolhydraten waarvan 15 g suikers

Kruidnoten

442 kcal

11,8 g vet waarvan 5,5 g verzadigd

77,1 g koolhydraten waarvan 31,2 g suikers

Nieuwjaarsrolletjes (kniepertjes)

471 kcal

16,7 g vet waarvan 15,1 g verzadigd

73,8 g koolhydraten waarvan 37,3 g suikers

Speculaasbrokken

475 kcal

20,9 g vet waarvan 11,1 g verzadigd

65,1 g koolhydraten waarvan 28,1 g suikers

Chocolade kruidnoten

506 kcal

26,5 g vet waarvan 15,4 g verzadigd

59,3 g koolhydraten waarvan 37,8 g suikers

Kerstkransjes

515 kcal

28,2 g vet waarvan 12,6 g verzadigd

55,8 g koolhydraten waarvan 28,6 g suikers

Chocoladeletter puur

543 kcal

31 g vet waarvan 18 g verzadigd

59 g koolhydraten waarvan 50 g suikers

Chocoladeletter melk

566 kcal

36 g vet waarvan 22 g verzadigd

53 g koolhydraten waarvan 50 g suikers