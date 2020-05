’Kan ik mijn dochter (17) aanspreken op haar corona-eetgedrag?’

Herma schrijft: „"Sinds de coronacrisis begonnen is, en mijn dochter (17) niet meer naar school en ook niet meer naar voetbaltraining kan, is ze meer gaan eten. Dat zie ik aan haar, ze heeft nu eenmaal aanleg om wat snel voller te worden en ik zie de kilo's er dan ook aankomen. Natuurlijk hoeft dat niet direct reden zijn om op een dieet te gaan of iets dergelijks, maar ik krijg wel steeds vaker de neiging hier iets van te zeggen.

Iets bewuster omgaan met voeding kan volgens mij best, en het kan ook geen kwaad om zo nu en dan een rondje te wandelen of fietsen voor wat gezonde beweging. Dat laatste heb ik nu twee keer voorzichtig genoemd, maar ik word direct weggewuifd. Misschien vindt ze het te confronterend? Ik wil haar niet kwetsen en absoluut niet het idee geven dat ze niet mooi of te zwaar is, maar ik wil haar er wel voor behoeden dat ze hierin doorslaat. Hoe pak ik dit aan?"

Loslaten

Pubercoach Janneke ter Bille begrijpt dat Herma op deze manier op haar dochter let, maar ziet desondanks geen heil in een gesprek. „Als je je als ouder zorgen maakt over de toename van het gewicht van je kind, is het lastig om dit niet een keer te laten vallen in een gesprek. Herma’s dochter is 17 en zal steeds meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor haar keuzes.”

Janneke raadt Herma daarom aan om de keuze aan haar dochter te laten. „Ik zou adviseren om me er niet mee te bemoeien. Als zij zelf iets wil doen aan haar gewicht, zal ze dat initiatief ook heus op eigen houtje nemen. Als ze dan om advies komt vragen, sta jij voor haar klaar. En dan niet zeggen dat het eten van suikers en koolhydraten slecht is, maar benoem juist producten die gezond zijn, en goede alternatieven op snoep en snacks.”

Geef het goede voorbeeld

„Het zou ook kunnen helpen als jij gezonde producten in huis haalt, en minder snacks. Je kunt ook zelf het goede voorbeeld geven door te gaan wandelen of fietsen, en te vragen of zij zin heeft om mee te gaan. Zo kun je de aandacht verleggen naar hetgeen jouw dochter graag zou willen bereiken, in plaats van je op haar uiterlijk te focussen.”

„Het eetgedrag en zelfbeeld van je dochter kunnen veranderen, zodra anderen zich met haar lichaam en gewicht gaan bemoeien. Dat wil je niet voor haar, dus laat dat stukje los. Écht loslaten.

„Wees trots op wat je dochter allemaal kan en wil en geef haar zo het vertrouwen om haar toenemende gewicht aan te pakken. En, ik herhaal het nog even, geef zelf het goede voorbeeld!”