Sexy mannen, sappige verhalen: Opgebiecht Zomerspecial nú in de winkel!

Dit kun je verwachten

Zoals je wel van ons gewend bent, hebben we wederom de meest gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en ander vermakelijk leed voor je verzameld.

Maar we hebben ook een aantal prachtige zomerse reportages gemaakt. Bijvoorbeeld over de sexy watermannen, die je niet lui op een bedje aan de waterlinie zult zien liggen. Nee, deze actieve gasten spelen de hele dag op het water.

Maar ook in dit nummer weer een hoop heerlijke leesverhalen. Hoe beviel het redacteur Marjolein Hurkmans om met een elektrische auto op vakantie te gaan? Hoe was het voor Sabine Leenhouts om een dagje als blondine te shinen? En Marieke ’t Hart neemt ons mee naar de Filipijnen, waar zij net vóór de corona-ellende nog een paar weken doorbracht.

Horoscoop, puzzels en nog veel meer

Natuurlijk hebben we ook weer een uitgebreide zomerhoroscoop, lekker veel mode-ideeën, plus pagina’s vol fijne quizzen en puzzels voor op het strand, in de tuin of op het balkon. Even lekker ontspannen!

Wil je alvast in de stemming komen? Lees dan hier wat andere opgebiechte verhalen.

Deze zomer hebben we een mooie aanbieding voor VROUW Glossy. Neem dus nu extra voordelig een abonnement.