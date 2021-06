Het is nog maar 65 jaar geleden, dus zo raar is het niet dat vooral oudere generaties mannen nog steeds denken dat zij het voor het zeggen hebben. Zij waren immers traditiegetrouw de baas? Ergens diep van binnen zit een minachting voor het vrouwelijke geslacht, dat er gewoon ingegoten is met de paplepel.

Dat zijn het soort mannen dat aan vrouwen vraagt als hen iets niet bevalt: ’Je moet zeker ongesteld worden?’

Of van die mannen die meteen roepen als een paar vrouwen door elkaar praten: ’Het lijkt hier wel een kippenhok.’

Ik knap altijd enorm af op dat soort opmerkingen.

Corrie Tendeloo

Het is in ieder geval opvallend dat veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk het voor de emancipatie van de vrouw was dat ene mevrouw Tendeloo een vurig pleidooi hield in de Tweede Kamer om het ontslaan van getrouwde vrouwen door de Overheid af te schaffen.

Op 24 december 1957 was het zo ver.

Dit was historisch gezien heel belangrijk, maar kent iemand mevrouw Corry Tendeloo nog? Nee, er is ergens een actiegroep geweest (18.765 handtekeningen) om een standbeeld voor haar op te richten (terecht), maar verder nooit meer iets over gehoord. Zo gaat het vaak in de geschiedenis. Als vrouwen iets belangrijks doen, wordt het door mannen weggemoffeld of claimen zij zelf het succes. Zoals gebeurde met de beroemde beeldhouwer Rodin. Zijn minnares maakte de mooiste beelden, maar dat werd verzwegen. Uit woede heeft ze later het grootste deel van haar werken in elkaar geramd.

Handelingsonbekwaam

De vrouwen die meegemaakt hebben dat ze ontslagen werden omdat ze trouwden, moeten inmiddels rond de 80 zijn. Omdat zij geleerd hebben zich gedeisd te houden, hoor je er niet veel over.

Nu is er Madeleijn van den Nieuwenhuizen, rechtshistoricus, die graag de verhalen van die vrouwen wil verzamelen, om er een geschiedkundig interessant boek van te maken, waarbij de vrouwen zelf aan het woord komen. Je kunt je verhaal uploaden op www.handelingsonbekwaam.nl. Doe dat nou, het is belangrijk voor de geschiedenis en voor jonge vrouwen om te weten hoe kort we nog maar gelijk zijn aan mannen. Want voor je het weet zijn de vrouwen die dat zelf meegemaakt hebben er niet meer.