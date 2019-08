Miss Nederland: Fotografen hebben een neus voor onzekere modellen

“Ik ben al elf jaar model. Als jong meisje viel ik op door mijn lange benen en was ik altijd bezig met foto’s maken. Toen ik een oproep voor een modellenwedstrijd voorbij zag komen voor een kinderkledingmerk, heb ik me daar meteen voor opgegeven. Mijn ouders vonden dat prima. Toen ik werd uitgenodigd voor de casting zetten zij me daar af en lieten me mijn ding doen. Ik werd uiteindelijk tweede.

Holland's Next Topmodel

Toen ik wat ouder was, boekte ik een sessie bij een fotograaf, die goede foto’s voor mijn portfolio maakte. Hij vond mij zo goed, dat hij me vroeg om zijn workshopmodel te worden; elk weekend oefenden fotografen met mij als model voor hun lens. Ik kon toen aan de lopende band oefenen en had zo veel foto’s, dat ik de mooiste op Hyves deelde. Toen is het balletje gaan rollen.

Op mijn zeventiende kwam een van mijn dromen uit: meedoen aan Holland’s Next Top Model. Helaas viel ik al snel af, maar het heeft me wel op de kaart gezet als model. Ik kreeg de ene na de andere grote klus. Het modellenwerk heeft me heel veel moois gebracht. Alle glitter en glamour die erbij komt kijken is fantastisch. Ik heb prachtige delen van de wereld gezien, op de mooiste locaties gestaan voor fotoshoots, de leukste feestjes bijgewoond en ik heb er lieve mensen leren kennen. Maar het is ook een keiharde wereld, waarin ik vervelende dingen naar mijn hoofd heb gekregen.

Je wordt als model continu beoordeeld op je uiterlijk. Dat is negen van de tien keer leuk, maar soms moeilijk. Ik was in New York voor een casting, toen me werd verteld dat ik te dik was. Of ik moest mijn borsten laten verkleinen omdat ze niet de goede maat zouden hebben. Inmiddels heb ik daar een olifantshuid voor gekweekt, maar toen ik jonger was, had ik daar echt last van.

Dan kwam ik als bleu meisje naar een agency, waar ik hoorde dat ik niet goed genoeg was. Dat kwam soms hard aan. Helemaal omdat mijn lichaam zich nog tot vrouw aan het vormen was. Ik heb altijd al grote borsten gehad en net als elke jonge vrouw wat ‘babyvet’ hier en daar. Compleet normaal, maar ik stond thuis voor de spiegel te denken dat er best een paar kilo van af mocht. Terwijl dat écht niet nodig was.

Naar gevoel

Fotografen hebben een neus voor onzekere modellen. Gelukkig is de meerderheid professioneel, maar ik ben vaak op een heel verkeerde, seksueel intimiderende manier door een fotograaf benaderd. De eerste keer was op mijn vijftiende tijdens een fotoshoot in Nederland. Ik moest op een soort schapenvel liggen in een kort shirtje en kort broekje.

We hadden afgesproken dat ik niet naakt zou poseren, maar de fotograaf bleef maar aandringen dat ik best even mijn shirtje kon uitdoen. Ik kreeg daar zo’n naar gevoel van, dat ik me geen houding meer wist te geven. De fotograaf liet merken dat hij er geen zin meer in had als ik niet meewerkte, waarna ik mijn spullen heb gepakt en ben weggelopen.

Ik voelde me daarna een enorme mislukkeling, begon aan mezelf te twijfelen. Als jong model ben je nog onzeker en vraag je je af of het er misschien allemaal bij hoort en je niet gewoon moet doen wat de fotograaf vraagt. Natuurlijk is dat niet zo, en moet je altijd dichtbij jezelf blijven, maar op die leeftijd had ik nog geen flauw idee.

Kreunende fotograaf

Een andere nare ervaring had ik in Los Angeles. Ik was aan het poseren op een afgelegen strand in Malibu. Ik droeg mooie sieraden en om het strandeffect te vergroten moest ik mezelf insmeren met olie. Op een gegeven moment stond de fotograaf heel dicht achter me. Hij begon aan me te zitten en kreungeluiden te maken.

Ik krijg er nog steeds rillingen van als ik daaraan terugdenk. Ik was compleet uit het veld geslagen en zette een flinke stap naar voren om zijn handen te ontwijken. Hij begreep de hint en stopte, maar de sfeer was weg en hij raakte gepikeerd door mijn reactie. Alsof ík degene was die fout zat.

Later was ik in New York voor een portfolioshoot, met een fotograaf van wie ik sterk vermoedde dat hij op mannen viel. Kon niet missen. Ik voelde me op mijn gemak en toen hij vroeg of ik mijn top wilde uittrekken, dacht ik nog: ‘O, best mooi een foto van mijn naakte rug.’ Dus ik deed wat hij vroeg. Totdat hij naast me kwam staan en verlekkerd naar me stond te kijken en me zelfs probeerde te zoenen. Toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik weggegaan.

#MeToo

Iedereen weet dat het gebeurt, maar niemand praat erover. Het is absurd, maar je denkt als model bijna dat het part of the deal is dat de fotograaf zich af en toe aan je vergrijpt. Om dit onderwerp bespreekbaar te maken, ben ik tijdens de #MeToo-hype opgestaan en heb ik een boekje opengedaan over mijn ervaringen.

Ik wilde andere jonge modellen laten weten dat het absoluut niet normaal is dat fotografen, of welke man dan ook, je op een seksuele manier benadert of zelfs aan je gaat zitten zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Ik heb het gelukkig al een aantal jaar niet meer meegemaakt en ben ervan overtuigd dat #MeToo hierbij heeft geholpen.

Miss Nederland

Ondanks dat de modellenwereld vaak onecht, hard werken en onzeker kan zijn, ben ik dankbaar voor wat ik heb bereikt door mijn werk als model. Er werd toen al vaak gevraagd of ik de ambitie had om mee te doen aan de Miss Nederland verkiezing. Dat leek me leuk, maar ik vond mezelf nog te jong. Dit jaar voelde ik aan alles dat ik wél klaar was om mezelf te laten zien als Miss.

Ik weet nu waar ik voor sta en wat ik belangrijk vind in het leven, en dat wil ik graag met de wereld delen. Dus schreef ik me in voor de missverkiezing. Uit de honderden aanmeldingen kwam ik steeds een stukje verder in de race naar de titel, superspannend!

Vrouwen versterken

Er volgden drie intensieve castingweken, waarin er meerdere juryrondes en workshops plaatsvonden. Steeds moest ik me op een andere manier laten zien. Zo leuk. Miss Nederland versterkt vrouwen en duwt ze in de goede richting. Ik had niet verwacht dat het zo krachtig zou zijn en dat het ook echt als een familie voelt.

En toen won ik eind juni de titel... Fantastisch! Veel leuker nog dan ik had verwacht. Heel even was ik bang dat ik als Miss van tevoren een blaadje in mijn handen geduwd zou krijgen met een tekst die ik moest opdreunen, maar gelukkig is het tegenovergestelde waar. Er wordt juist van me verwacht dat ik mezelf ben.

Miss Universe

Wat mij aan het hart gaat, is het milieu. Dat speelt al van jongs af aan een grote rol in mijn leven en de passie om de wereld een beetje mooier te maken deel ik graag met anderen. Ik doe bijvoorbeeld aan beach clean-ups (schoonmaken van stranden, red) en ben daar ook samen met het Miss Nederland team druk mee bezig.

Als Miss wil ik niet de focus op mezelf leggen, maar mensen bewust maken van milieuvervuiling, en dan met name door plastic. Al die plastic wegwerpflesjes, rietjes, boodschappentassen en plastic verpakkingen maken de wereld echt niet mooier. Dat ik dit als Miss aan de wereld kan en mag vertellen, maakt het zo leuk. En dan mag ik in december ook nog ons land vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezing.

En als het allemaal stopt? Ach, ik ben nog jong en heb heel veel passies. Ik treed regelmatig op als dj en ga dit jaar leren hoe je muziek produceert, dus ik weet zeker dat mensen meer van mij zullen horen, al is het door een speaker.”

