Van personal trainer naar koekjesdeegbakker: ’Hè, jij?’

“Vroeger stond ik regelmatig in de keuken om koekjes te bakken en snoepte ik van het rauwe koekjesdeeg. Dit is sinds mijn jeugd al mijn guilty plessure. Ik liep al een tijd rond met het idee om koekjesdeeg te maken en te verkopen, zodat mensen op een veilige manier dit deeg kunnen snoepen, omdat er geen rauw ei in verwerkt is. Ik werkte als personal trainer en vond het werk steeds minder leuk worden. Toen ik terugkwam van een jaar reizen heb ik de stap gezet om Let’s Dough it op te zetten. Mijn vriend is vanaf het eerste uur al mijn partner in het bedrijf en mijn ouders werken er nu ook. Het is echt een familiebedrijf.

Van personal trainer naar een koekjesdeegbedrijf?

Toen ik personal trainer was moest ik veel mensen achter de broek aan zitten. Mensen kwamen bij mij en met de verwachting dat ik ervoor ging zorgen dat zij de gewenste resultaten behaalden. Zo werkt het natuurlijk niet. Na mijn reis had ik geen baan meer en ik wilde beslist niet meer werken als personal trainer. Ik ben toen ‘gewoon’ begonnen! Oude collega’s waren wel verrast dat ik een eigen koekjesdeegbedrijf begon. Ik kreeg vaak de reactie: ‘hè, jij?’ Het is natuurlijk wel een gek contrast.

Wat is jouw levenswijze?

Ik ben een voorstander van balans. Balans in voeding en bewegen. Voor 80 procent eet ik echt gezond, maar ik snoep ook elke dag wel een beetje koekjesdeeg. Bij balans hoort ook genieten. Toen ik 22 jaar oud was deed ik voor het eerst mee aan een bikini fitness wedstrijden. Je wordt beoordeeld op je lichaam en het totaalplaatje. Je werkt hier naartoe door droog te trainen, maar tegelijkertijd probeer je zoveel mogelijk spiermassa te behouden. Als er een wedstrijd op de planning stond was ik erg streng voor mezelf en had bijna geen sociaal leven meer. Mijn leven draaide om voeding en afvallen. Toen ik twee wedstrijden had gedaan kwam ik in een periode dat ik niet meer kon stoppen met eten. Ik at zoveel, omdat ik voor een lange tijd te streng voor mezelf was geweest. Het was niet altijd makkelijk, maar nu ben ik meer bezig met wat mij gelukkig maakt en balans helpt mij hierbij. Nu doe ik één keer per jaar mee aan een bikini fitness wedstrijd. Ik krijg daarbij goede begeleiding van een wedstrijdcoach. Mijn coach let erop dat ik me op een goede manier voorbereid op de komende wedstrijd.

Hoe ziet je wekelijkse menu eruit en hoe houd je dat vol?

Ik maak een schema en eet vier vaste maaltijden per dag. Ik zeg expres maaltijden, omdat ik niet doe aan ontbijt en lunch. Als ik aan ontbijt denk verwacht ik heerlijke broodjes en zoetigheden erbij, maar dat is niet mijn dagelijkse maaltijd. Ik eet wel in de ochtend, maar dat zijn rijstwafels met kipfilet. Naast de maaltijden heb ik nog ruimte om wat lekkers te eten, bijvoorbeeld koekjesdeeg. Eén dag in de week laat ik mijn schema los en geniet ik. Op die dag gaan ik en mijn vriend bijvoorbeeld uit eten of ga ik gezellig lunchen met vriendinnen. In de namiddag en avond eet ik vaak rijst met kip en groente of pasta met kip en groente. Omdat ik vijf dagen per week fitness, vind ik de balans tussen voeding en bewegen belangrijk. Deze manier van eten heeft geen speciale term. Het is mijn manier en ik voel me er goed bij. Dat is ook waardoor ik het volhoud. Ik eet elke dag vlees. Voornamelijk kip, maar ben ook dol op rood vlees. Vleesvervangers eet ik niet, geef mij maar een stukje vlees. Wijn drinken bij de maaltijden door de weeks doe ik niet, maar af en toe een wijntje in het weekend vind ik heerlijk.

Zie je nog verbeterpunten in je levenswijze?

Onbewust eten is echt een valkuil. Als ik op een verjaardag ben er word me wat lekkers te eten aangeboden grijp ik automatisch iets van de schaal, zonder na te denken waarom ik iets te eten pak en wat ik pak. Ik ben een emotie eter. Als ik me niet fijn voel, grijp ik sneller naar bijvoorbeeld een zak chips. De volgende dag heb ik weer spijt van deze actie. Het is de laatste tijd niet veel voorgekomen, maar het is wel een verbeterpunt.

Zit je op je streefgewicht?

Ik heb geen streefgewicht. Vroeger speelde dat een grote rol in mijn leven. Ik liep altijd met een ideaal getal in mijn hoofd. Nu zit ik op het gewicht waar ik mee begon toen ik wilde afvallen en zie ik er goed uit. Dus een streefgewicht geloof ik niet meer in. Het belangrijkste is dat ik me goed voel. En dat is ook wat ik anderen aanbeveel: vind een manier die bij je past en doe wat goed voelt.”

