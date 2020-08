Zijn ouders te laks als hun kinderen de coronamaatregelen negeren?

„In mijn eigen jeugd was ik veel verstandiger geweest.” Van den Berg kan maar niet uit over het ’laconieke’ gedrag van jongeren, waarvan hij hoort dat ze massaal aan het feesten zijn. „Mijn eigen kleinkind zou toch wel verstandig zijn en daar niet aan meedoen, dacht ik, maar dat is me tegengevallen.”

Zo is de kleinzoon van Van den Berg net teruggekeerd van Terschelling. „Daar heeft hij bij tien vrienden een aantal nachten gebivakkeerd en gefeest. Op dat eiland werd geen afstand gehouden. Het centrum was zo druk dat het niet mogelijk was. Kennelijk is het idee daar dat omdat de zon schijnt en het er gezellig is, je niet besmet kunt raken.”

Feestende jongeren

Maar de kleinzoon van Chris is niet de enige die de bloemetjes buitenzet. Grote groepen Nederlandse jongeren feesten erop los. Arlette vindt daarom dat ouders strenger moeten optreden als hun kind de coronamaatregelen niet serieus neemt.

Ook C. Grotewal vindt dat ouders wat vaker nee moeten verkopen aan hun kind.

