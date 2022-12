‘Degene die het beste kan trekken en stoten wint een date’

Eva van Riet

Het is zo ver. Twaalf mannen gaan weer strijden om dezelfde man, die zichzelf ineens een prins mag noemen, en wij kunnen vanaf de bank meegenieten. Met uiteraard alle hoop op jaloezie, escalatie en onderling geslet in de villa. Oh pardon, ik bedoel natuurlijk smachtend naar een happy end met ware liefde.

Drama met de deelnemers

We beginnen trouwens maar met zes potentiële kandidaten, die dit seizoen niet door de prins himself maar door zijn zus Ana worden opgewacht. Je ziet die gasten gewoon denken dat ze in het verkeerde Videoland-programma zijn beland: The Bachelorette. Niemand die ook even vraagt wat zij hier überhaupt komt doen. De helft neemt zelfs alleen het glas champie aan en loopt linea recta door naar het zwembad waar het groepje hete mannen zich verzamelt. Ik vraag me dan meteen af of ze de concurrentie uitchecken voor hun eigen kansen dit seizoen of als bedmateriaal voor zichzelf.

Ja hoor, daar gaan we al! I love it! Cyrano (32) met zijn big smile en labrador Joey (31) vinden elkaar er ‘appetijtelijk uitzien’. Oftewel: ze zouden elkaar wel doen. Dat precies deze twee vervolgens ook in hetzelfde bed belanden verbaast me niks. Dit wordt uiteraard drama. Jonkie Jordie – die btw in de eerste én tweede aflevering al voor het onnodige drama zorgt – zegt bij de zesde keer zichzelf voorstellen: ‘aangenaam, nog steeds Jordie’. Heerlijk! Dit ga ik de volgende keer ook gebruiken als ik een nieuwe groep mensen ontmoet op een of andere kringverjaardag.

Spierbundels

De prins - oftewel Diego González Clark; ja naast Theo gleed ook ik op dat moment van de bank – maakt een waardige entree. Dit keer zonder paard, maar strak in pak met de wind door zijn krullen. Hij zoekt een vent met temperament, ambitie en zelfontwikkeling lijkt nogal hoog op zijn prioriteitenlijstje te staan. Bij de volgende ontmoeting dus maar meteen de diepte in. De mannen mogen op een bordje schrijven wat ze op hun bordje hebben. En dat vervolgens met veel geweld op Griekse wijze kapot smijten. Ik vind het vooral opvallend dat zo veel mannen onrust noteren om achter zich te laten. Weten ze wel aan welk programma ze mee doen?!

In de tweede aflevering staat de onrust al voor de deur: een blik zes nieuwe mannen. Ik vind het vooral lachwekkend dat nét deze groep op stoere quads komt aanrijden. Wie heeft überhaupt deze selectie gemaakt?! Het wordt een beetje de spierbundels en mooi boys versus de broekies. Vervolgens mogen ook deze jongens, pardon ik bedoel mannen, al hun sores op tafel gooien tijdens een potje mikado. De productie heeft weer z’n best gedaan. Nogal een saaie bedoening totdat de 25-jarige Gürsay de vraag krijgt of ie wel eens aan zichzelf heeft laten sleutelen. (Dit kan toch geen toeval zijn?!) Terwijl iedereen vol verwachting naar zijn lippen kijkt, begint hij over een 360-graden liposuctie bij zijn buik. Huh, wat?! Ik hing vervolgens nóg meer aan zijn lippen, maar de prins bedankt hem vriendelijk en denkt duidelijk: we moeten door.

Zwembaddrama

Tijdens de volgende competitie, de Olympische Spelen, gaat het er gelukkig een stuk wilder aan toe. Diegene die het beste kan trekken, stoten en worstelen wint een date. De toon is in ieder geval gezet. Terwijl de eerste drie dates zich kabbelend en beleefd afspelen, vindt ondertussen in de villa het eerste zwembaddrama plaats. Jonkie Jordie vindt dat Rajeen ‘snappie’ naar hem doet. Cyrano pakt de popcorn er alvast bij, maar ik heb geen idee waar de beste man het over heeft. Krokodillentranen en een knuffel later is de ruzie na één keer knipperen alweer bijgelegd.

Ook dit seizoen wordt er tijdens de eerste ceremonie weer met dassen gestrooid. En prins Diego heeft duidelijk allang door dat de 24-jarige Jordie voor wel erg veel drama zorgt en vraagt op een vriendelijke manier of ie ook een keer zijn muil kan houden. Die arme jongen gaat vervolgens meteen los met een waterval aan excuses en de prins krijgt niet eens de kans om ‘m met een das de mond te snoeren.

Anticlimax

Leroy en Bart mogen hun koffers pakken. Ze zijn duidelijk geraakt. Terwijl Gürsay wél een das krijgt en zich vooral bekommert om zijn haar. Naast de dassenceremonie is de montage trouwens ook weer als vanouds. Want de cliffhanger, waarin de prins vertelt al een man in zijn leven te hebben, was om precies te zijn ook precies de cliffhanger van de eerste aflevering. Hoewel het antwoord op deze anticlimax allang duidelijk is (spoiler: hij heeft een zoontje), ga ik er uiteraard volgende week weer gewoon voor zitten. Ik kan niet wachten!

