Moeten ziekenhuizen vlees en chocola in de ban doen?

Het Erasmus MC doet mee aan het landelijke project ‘Goede zorg proef je’. De bedoeling is dat al het ongezonde eten in de ban gaat en dat er gezonde alternatieven voor terugkomen. „We willen in ons ziekenhuis een voorbeeld stellen”, zegt specialist en kartrekker Koen Joosten tegen de Telegraaf.

Betuttelen

Volgens Joosten is deze verandering absoluut geen betutteling. Het ziekenhuis is bezig met een nieuw voedingsconcept en wil het aanbod zo gezond en gevarieerd mogelijk maken. „We willen een gezond concept”, zegt hij erover. „Ongezonde voeding maakt mensen ziek en er ontstaat obesitas. Dan moet je in het ziekenhuis deze voeding niet gaan verkopen: dat strookt niet. Het is verslaving.”

Vlees

Ook vlees moet verdwijnen uit het ziekenhuis. Bij de Rotterdamse proef spelen volgens Joosten de ambities van de Europese Greendeal en duurzaamheid een belangrijke rol: de vleesindustrie staat in die Greendeal in een kwaad daglicht als vervuiler. „Dierlijke eiwitten heb je bijna niet meer nodig. Erwten en peulen hebben dezelfde eiwitten. Zeewier is in opkomst, en we zien al zeewier-bitterballen en zeewier-hamburgers. Die zijn plantaardig en duurzaam.”

Taartje

Voor veel mensen kan juist dat lekkere taartje met een kop koffie een heftige dag in het ziekenhuis een beetje beter maken. Of juist bij goed nieuws voelt een taartje juist gepast om dat te vieren.

Praat mee

Reacties op Twitter

Johan vindt dat mensen te heftig reageren.

Iris vindt het betutteling.

En Xander vindt dat het wel eens tijd werd.

