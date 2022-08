Daghoroscoop 27 augustus - Praat erover, Ram!

Vandaag jarig

Van groot belang voor je welzijn is dat je happy en actief bent. Een artistieke hobby is niet alleen leuk, maar werkt ook therapeutisch. Mijd depressiviteit, jouw simpele opdracht luidt: blijf gelukkig. Geef extra aandacht aan je nek en keel, waar spanning zich kan ophopen.

ZONDAG JARIG

Pas ervoor op dat je niet meer bezig bent met de gezondheid van (klein)kinderen, dan met je eigen welzijn. Zorg ervoor dat de relatie met naasten in elk opzicht positief is. Jouw enkels zijn kwetsbaar; geef ze daarom extra steun als je ze belast. Zwakke enkels beïnvloeden het geraamte en vooral de ruggengraat.

RAM

De relatie met iemand die ver weg is kan een gevoel van eenzaamheid oproepen. Het helpt om erover te praten met iemand die onder dezelfde omstandigheden gebukt gaat. Ook foto’s kijken brengt jullie dichter tot elkaar.

STIER

Artiesten onder de Stieren zullen geïnspireerd zijn en kunnen iets moois tot stand brengen, goed verkopen of een weldoener vinden. Vrijgezellen kunnen een begerenswaardig type zomaar op straat tegenkomen en ermee afspreken.

TWEELINGEN

Onder vrienden zul jij je het meest op je gemak voelen en het kan geen kwaad even wat afstand te nemen van thuis. Bespreek spanningen in jouw liefdeleven met iemand die je kunt vertrouwen en praat er niet over in de kroeg.

KREEFT

Veel tijd kan in gesprekken gaan zitten. Je kunt tot iemand doordringen achter wie je al geruime tijd aan zit. Een bericht dat jou dagen geleden had moeten bereiken kan binnenkomen en je geloof in de mensheid herstellen.

LEEUW

Ruzie over geld wordt gesust zodra je teruggeeft wat je hebt geleend. Plan een uitstapje, doe klusjes en boodschappen. Negeer commentaar op jouw kookkunsten. Vraag erom als je hulp nodig hebt; iedereen zal je graag terzijde staan.

MAAGD

Door jouw ervaring kun je in aanmerking komen voor een betere positie. Ga te rade bij iemand die van wanten weet vóór je toehapt. Luister naar de ideeën van een kennis die iets met je op poten wil zetten, maar beslis nog niet.

WEEGSCHAAL

Je zult vooral geïnteresseerd zijn in je eigen besognes. Omdat niet iedereen het met je eens zal zijn, kun je beter akkoord gaan met anderen dan ruzie maken. Verzorg je lichaam; je moet het er nog je verdere leven mee doen.

SCHORPIOEN

Ontspan; een misverstand of oponthoud wordt weggenomen. Zeg wat je hart je ingeeft als je gehoord wil worden. Reserveer tijd voor jezelf en maak daar tijdens de weekenden een gewoonte van als je hard werkt.

BOOGSCHUTTER

Ga niet naar alles toe waarvoor je wordt uitgenodigd, zeker niet als je daar iemand kunt tegenkomen die je liever niet terugziet. Stel voor kinderen regels op die ze begrijpen en zorg dat ze zich daaraan houden.

STEENBOK

Je kunt een mooie vondst doen voor jouw huis als je op koopjesjacht gaat. Ga naar het strand of een park als je kleine kinderen hebt en laat ze hollen terwijl je rustig kunt blijven zitten. Houd rekening met onverwacht bezoek.

WATERMAN

Maak persoonlijke belangen een prioriteit, ook al kan dat je in conflict brengen met familie. Er kan zich een fortuinlijke ontwikkeling voordoen die je absoluut niet mag missen. Onderbreek werk regelmatig en drink veel water.

VISSEN

Er komt een moment dat je beseft dat gezondheid, vrolijkheid en liefde de basis vormen van geluk. Neem jouw partner weer eens in de armen en overlaad deze met affectie en aandacht. Besef het, als je een gelukkig mens bent.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.