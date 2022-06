Daghoroscoop 11 juni - Verwen jezelf dit weekend, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Onder invloed van Uranus is al enige tijd in jouw spirituele leven een proces gaande dat je geleidelijk naar een andere geestesgesteldheid omturnt. Je zult steeds meer bereid zijn om oude tradities, normen en waarden te herzien of overboord te zetten. Reizen naar heilige locaties zal je inspireren.

ZONDAG JARIG

Net als ieder ander mens zul je gedragsregels meer en meer naar je eigen hand willen zetten. Een mentor kan je daarbij begeleiden en je komt er gaandeweg achter wat voor jou werkt en wat niet. Wees voorzichtiger dan anders; je hebt de neiging je fysieke grenzen op te zoeken; word niet roekeloos.

RAM

Het is essentieel om dit weekend de consumptie van alcoholische dranken en drugs te beperken. Maak wat tijd voor jezelf vrij. Heb je een roze bril op de neus? Het wordt dan tijd om deze af te zetten om een teleurstelling te voorkomen.

STIER

Een politieke bijeenkomst in je buurt kan je horizon verbreden en voor interessante ontspanning zorgen. Misschien besluit je om zelf aan het publieke leven deel te nemen. Jouw invloed kan toenemen en voor veel kansen zorgen.

TWEELINGEN

Je dieet kan dit weekend een probleem zijn. Blijf uit de buurt van dik makende lekkernijen en plaatsen waar het verleidelijk ruikt. Probeer wat werk te delegeren als je bijna bezwijkt onder een extra werklast.

KREEFT

Alles wijst op een plezierig en ontspannen weekend. Trek er met je gezin op uit. Praat met kinderen als met goede vrienden om zicht te krijgen in hetgeen wat hen bezighoudt. Speculeren kan op dit moment nuttig zijn.

LEEUW

Als je op comfort gesteld bent kun je misschien wat veranderingen aanbrengen in je woning of directe omgeving. Een streek verf, kleurige kussens e.d. kunnen veel aan de sfeer bijdragen. Houd ook rekening met je partner.

MAAGD

Charme en humor kunnen je helpen overtuigend te zijn. Een goed gesprek met een kind of buren klaart de lucht en verschaft informatie die je kunt gebruiken. Lezen is in jouw voordeel, zeker van artikelen die je leren beter te functioneren.

WEEGSCHAAL

Kleine misverstanden met iemand die je na staat kunnen snel worden opgelost. Een middag winkelen is nuttig om stress weg te nemen als je een drukke week achter de rug hebt. De relatie met je dierbaarste wordt steeds hechter.

SCHORPIOEN

Talloze ideeën en mogelijkheden kunnen je bezighouden, en ook al heb je veel energie, overdrijf het niet. Jouw organisatietalent zal van pas komen om wille van de festiviteiten die op de agenda staan. Een hobby opent deuren.

BOOGSCHUTTER

Ga dit weekend op zoek naar innerlijke rust, onderneem weinig, kom op een verhaal en verwen jezelf. Jouw emotionele gesteldheid beïnvloedt je gezondheid en algemeen welzijn. Je verkeert sociaal goed als je in balans bent.

STEENBOK

Door allerlei verplichtingen kun je tijd te kort komen. Beloof niet meer dan je kunt waarmaken. De weg naar de hel is bezaaid met goede voornemens en je zou dierbaren kunnen teleurstellen. Let in het verkeer goed op.

WATERMAN

Als je moet werken kun je ervaren dat collega’s en bazen veel vragen hebben. Jouw mening wordt kennelijk op prijs gesteld. Wees niet bang voor de consequenties als je wordt opgezadeld met extra verantwoordelijkheden.

VISSEN

Eenvoudige genoegens die je in staat stellen afstand te nemen en te ontspannen is waarschijnlijk hetgeen waarnaar je vooral verlangt. Maar als iemand je uitnodigt voor iets feestelijks, ga dan, want je kunt een leuk iemand ontmoeten.

