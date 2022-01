De vechtscheiding 108: ’Haar borsten zijn na zes jaar nog steeds prachtig’

Ik ga op de rand van Storms bed zitten en kijk naar mijn aanstaande ex-vrouw. Ze klemt het dekbed nog wat steviger tegen haar kin aan, maar ondertussen heb ik al een blik kunnen werpen op haar strakke lijf. Haar borsten zijn na zes jaar nog steeds prachtig. Dat was toch een leuk cadeau voor de tiende verjaardag van de tweeling. Jammer dat ik er nu vanaf moet blijven. Ik had een omgangsregeling moeten treffen met deze jongens.

Gemis

„Wat kom je doen?” vraagt Anouk. „Je kan hier niet zo maar te pas en te onpas binnenkomen. We gaan scheiden. En ik koop het huis. Weet je nog?” Ze heeft duidelijk weer te veel gedronken. Dat komt slecht uit. Nu moet ik behoedzaam te werk gaan, anders ontploft ze. „Mis je ze zo erg”, begin ik wijzend op het bed waarin ze ligt en het shirt dat ze vasthoudt. Ze knikt en zegt: „Wil je alsjeblieft vertellen waar de kinderen zijn?” Mijn hart breekt. Ik had kunnen weten dat dit ter sprake zou komen. Ik heb de kinderen beloofd het niet te vertellen. Van de andere kant heb ik Anouk nu nodig bij het Lente-in-een-bende-verhaal, dus gooi de knuppel maar in het hoenderhok. „Ze logeren bij je ouders.” „Bij mijn ouders? Wat bizar. Ik heb mijn moeder gister nog aan de telefoon gehad en ze heeft niets gezegd. Weet je het zeker?”

„Ja, Anouk. Ik breng ze iedere dag heen en weer.” Anouk vloekt binnensmonds en pakt haar telefoon. „Doe maar niet”, raad ik haar aan. „Het is al laat en ik kom eigenlijk ergens anders voor.”

Bende

Anouk is op slag weer nuchter als ik haar het verhaal vertel. „Hoe kan dat nou”, vraagt ze verbaasd. „En Storm en Sem?” „Die lijken niet mee te doen.”

„Heb je haar iets gevraagd”, gaat Anouk verder. Ik schud mijn hoofd. „Heeft die leraar bewijs?”

„Nee, hij zegt dat hij ze vaak samen ziet en dat het een vervelende groep is. Sommigen hebben al een keer vast gezeten.”

„Maar hij heeft geen foto’s ofzo van die bende met Lente?”

„Nee, dat niet.”

„Oké, dus eigenlijk weten we niets zeker.”

Anouk stelt voor om het even niets te doen. „Ik wil nadenken over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Ik bel je volgende week”, belooft ze. „En dan nog iets”, gaat ze verder. „Mijn advocaat wil een afspraak maken, maar jullie reageren niet.”

„O. wat gek”, lieg ik. „Ik zal mijn advocaat ernaar vragen.”

Twijfel

Als ik naar huis rijd, denk ik na over hoe het nu verder moet met de scheiding. Mijn advocaat heeft laten weten dat alles in orde is voor de overdracht van het huis. Anouk heeft genoeg geld bij elkaar om mij uit te kopen. Het huis wordt dan van haar. En dat knaagt. Ik hou van dat huis. De kinderen zijn er geboren en opgegroeid. Zo’n mooie jaren dertig woning is er in dit dorp niet meer te krijgen. Ruim genoeg voor een gezin, maar ook zeker knus genoeg voor een stel. De renovatie heeft ons destijds een flinke duit gekost, maar dat was het absoluut waard. Het huis is nu duurzaam en comfortabel en dat is niet ten koste gegaan van de originele details.

Een fijne plek dus met veel meer sfeer en karakter dan de nieuwbouw woning van Sara. Ja Sara. De tweede reden voor mijn twijfels. Ik weet niet of ik deze relatie nou leuk genoeg vind om dit alles op te geven. Sara was ooit een heerlijke geile donder die graag een pikant rolletje speelde: van een strenge meesteres tot een ondeugend schoolmeisje. Dat is nu wel anders. Ze is chagrijnig omdat ze niet zwanger wordt en ik vraag me af hoe lang ik zin heb om daarmee opgescheept te zitten. Wat als hier de bom barst? Dan ben ik alles kwijt en zit ik in een saai rijtjeshuis in een vinexwijk.

Overtijd

Diep in gedachten steek ik de sleutel in het slot van Sara’s woning. Nog voor ik hem heb kunnen ronddraaien, vliegt de deur open en trekt Sara me naar binnen. Ze grijpt me meteen bij mijn riem en zet haar tanden in mijn nek. Terwijl ze kleine beetjes en likjes geeft, werkt ze zich naar beneden. Met een tevreden kreuntje zakt ze op haar knieën, trekt mijn broek omlaag en verwent me zoals alleen zij dat kan.

Een kwartiertje later liggen we in elkaars armen in het krappe gangetje: „Dankjewel”, fluister ik in haar haar. „Graag gedaan”, antwoordt ze. „Ik hoop dat je het lekker vond.” „Zeker, maar is dit wel de slimste manier om het te doen?” „Hoe bedoel je?” Ze kijkt me vragend aan. „Nou”, ga ik verder, „je schijnt hier niet zwanger van te worden.” „Dat klopt”, antwoordt Sara stralend. „Dat hoeft ook niet meer, want ik ben overtijd.”