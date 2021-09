Truda is nu al bezig met kerst: ’Ik geeft zo 800 euro aan decoratie uit’

Premium VROUW magazine

Big spender Ayse: ’Die Chaneltas voor mijn 40ste verjaardag kostte me 6000 euro’

Omdat je het waard bent. Omdat je er keihard voor hebt gewerkt. Of gewoon omdat het kan. Ayse Çimen (40) heeft zo haar eigen reden waarom geld mag rollen. Ze wist niet wat ze later wilde worden, wel dat ze geen geldzorgen wilde. Ayse werkt als advocaat, is aan het daten en heeft een zwak voor pumps....