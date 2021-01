Wendy Louise: ’De opbrengst van mijn boek gaat naar kankeronderzoek’

Ⓒ Eigen beeld

In 2017 sprak VROUW met Wendy Louise en haar zus Kim Schultze over hun plannen om een B&B te starten in het mooie Spanje. Het plan was om hun jarenvijftighuis in Purmerend in te ruilen voor een prachtig pand met veel potentie in de Spaanse stad Chiclana de la Frontera. Maar toen sloeg het noodlot toe. Een paar dagen voor vertrek kreeg hun vader de diagnose kanker.