Zo makkelijk maak je je eigen kapsalon

Benodigdheden om kapsalon te maken

(voor 4 personen)

850 g aardappelen, vastkokend

20 g cajunkruiden

30 ml koolzaadolie

1 ui

1 teen knoflook

400 g kipfilet

15 g kipkruiden

15 g sojasaus

10 g ketjap manis

8 plakjes cheddar

Voor de garnering voor de kapsalon

Knoflook- of sambalsaus

Sla

Tomaat

Ui

Komkommer

Bereidingswijze kapsalon

Stap 1

Verwarm de oven voor op 250 °C. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes of plakken. Doe er de cajunkruiden en de helft van de olie bij. Meng goed. Leg een vel bakpapier in een ovenschaal. Verdeel er de aardappelblokjes over en dek af met aluminiumfolie.

Stap 2

Bak 35 tot 45 minuten in de voorverwarmde oven tot de aardappelen gaar zijn. Haal de folie weg en laat nog eens 5 minuten bakken, totdat de aardappelen goudbruin zijn.

Stap 3

Pel en snipper de ui en de knoflook. Snijd de kip in stukken en meng met de ui, knoflook, kipkruiden, rest van de olie, sojasaus en ketjap manis. Bak de kip goudbruin.

Stap 4

Verdeel deze over de aardappelen. Leg er de plakken cheddar op en zet nog 5 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.

Kapsalon serveren

Serveer met knoflook- of sambalsaus, blaadjes sla, plakjes tomaat, uiringen en plakjes komkommer.

Meer zelf maken?

Nog meer recepten proberen? Broodje wereldburger is ook heerlijk om te proberen! Liever iets vegetarisch? Maak dan deze kimichidog, broodje hotdog, maar dan net even anders.

