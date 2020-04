Daghoroscoop 22 april

VANDAAG JARIG

De enorme kracht van de kosmos dit jaar in uw horoscoop zal u geen windeieren leggen, ondanks het feit dat kwaadwillende planeten kunnen dwarsliggen. U kunt op diverse terreinen een doorbraak beleven. Het wordt een uitstekend jaar om te reizen. Dat is vooral heel prettig voor studenten.

RAM

Communicatie en het leggen van contacten is vooral van belang als u handel drijft of bezig bent met een zakelijk project. Controleer elk bericht dat u bereikt. Evenwichtige deals kunnen op een goede uitkomst rekenen.

STIER

De kosmos zal u helpen met het afremmen van nutteloze bestedingen. Dat zorgt tevens voor een boost van persoonlijke geldzaken. Stel een verstandig budget op. Er is goed nieuws op komst over een ongebruikelijke reismogelijkheid.

TWEELINGEN

De komende weken neemt uw zelfvertrouwen toe, evenals uw charme en de wens er goed uit te zien. Wel kunt u extravagant zijn en koppig in de manier waarop u geld uitgeeft. Werk een plan uit voor een nieuwe onderneming.

KREEFT

Er kan u binnenkort een kleine meevaller of bonus ten deel vallen maar maak het niet in één keer op. Geef een deel uit aan een nieuwe outfit en bewaar de rest voor een bijzondere aankoop. Een headhunter kan u een mooie kans bieden.

LEEUW

De balans opmaken tussen werk en uw sociale agenda kan voor hoofdbrekens zorgen. Uw weinig stabiele energie vereist grote oplettendheid want als u alle voorzichtigheid laat varen komt u met de billen op de blaren terecht.

MAAGD

Wees bereid die kansen te grijpen die uw leven diepgaand kunnen beïnvloeden. U kunt op dit moment de aandacht op u vestigen als u niet op uw lauweren blijft rusten. U kunt waardevolle contacten leggen en uw prestige zien toenemen.

WEEGSCHAAL

U kunt zich belangrijke vragen stellen over het leven en het heelal. Uw politieke en religieuze inzichten kunnen ter discussie worden gesteld. Een nieuwe goeroe of iemand die uw lichtend voorbeeld wordt kan uw pad kruisen.

SCHORPIOEN

Uw ideeën zullen in goede aarde vallen, vooral bij familie en vrienden. Er lijkt sprake van meerdere tips. Voor ondernemers onder u is dit een uitstekend moment om klanten te benaderen en schulden te incasseren.

BOOGSCHUTTER

Potentieel is er veel aan de hand en u zult verstandige keuzes moeten maken uit het uitgebreide aanbod. Houd er rekening mee dat anderen u een vat vol tegenstrijdigheden kunnen vinden. Verbeter het contact met relaties.

STEENBOK

U krijgt te maken met afwisselende trends, ergernissen en conflicten met mensen die u regelmatig tegenkwam. Ook kunt u geconfronteerd worden met onverdraagzaamheid. Relatieproblemen vereisen geduld en begrip.

WATERMAN

Als u werkelijk goed bent in uw vak, handel of professie zult u goed verdienen. Houd er echter rekening mee dat bemoeials, opgewonden klanten of angstige patiënten kunnen trachten u te vertellen hoe u uw werk moet doen.

VISSEN

Plan de komende weken een grondige opknapbeurt van uw huis of neem uw intrek in een nieuw huis. Dit is tevens een geschikte periode voor allerlei gezinsactiviteiten. Betrek ook verre verwanten erbij als u een reünie organiseert.