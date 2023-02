Tips van gewichtscoach Mieke: ’Het gaat over veel meer dan de kilo’s’

„Het zit erop! Vier weken lang kon je samen met duizenden andere vrouwen de Lekker in je vel-challenge volgen. Ik hoop dat je in deze periode hebt ervaren hoe leuk het is om goed voor jezelf te zorgen. Afvallen gaat over veel meer dan alleen kilo’s kwijtraken. Een gezond eetpatroon aanleren en -houden, is een vorm van de regie pakken. Ik geloof dat als je geen regie hebt over je eetpatroon, je dat op meerdere vlakken mist. Vaak ben je dan meer aan het overleven dan echt aan het leven. Kies voor het eten dat je wilt, de beweging die je wilt… het leven dat jij wilt! Nu de challenge is afgelopen, moet je dat op eigen houtje gaan doen. De volgende tips kunnen je helpen om het helemaal zelf vol te houden.”

Gouden Tips van Mieke

1. Vind een basis-eetpatroon en houd je daaraan. Zelf vind ik het heerlijk om te ontbijten met vla en fruit. Mocht ik daar een keer geen zin in hebben of geen vla of fruit in huis hebben, dan eet ik twee crackers. Zo heb ik voor ieder moment van de dag een setje voedingsmiddelen waarop ik altijd kan terugvallen.

2. Kijk eens terug naar de afgelopen weken. Wat beviel supergoed? Waar voelde je je fijn bij? Blijf dat dan vooral doen!

3. Eén van de grootste succesfactoren van slanke mensen is dat ze zich omringen met andere slanke mensen. De kans om succesvol af te vallen of een bepaalde leefstijl toe te passen, is drie keer zo groot als je omgaat met mensen die dezelfde mindset hebben. Heb je die nog niet in je kring, zoek ze dan op.

4. Zoek een manier waarop je het leuk gaat vinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je er plezier in hebt dingen over jezelf te ontdekken. Of misschien vind je ‒ net als ik ‒ de psychologie achter eten wel heel interessant.

5. Kies ervoor om aan je gezondheid, lichaam, fitheid, energie en gewicht te werken. Tachtig procent van de Nederlandse vrouwen wil gewicht verliezen. Je staat dus zeker niet alleen!

