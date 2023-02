Daghoroscoop 23 februari - Sterrenbeeld Ram: Houd rekening met oppositie!

VANDAAG JARIG

De komende twee jaar wordt je geloof en je spirituele leven sterker. Dat is de invloed van de kosmos. Venus zal een ongewoon lange tijd in jouw teken doorbrengen en dat brengt een focus op je gezondheid met zich mee. Dat kan verwarring tot gevolg hebben; misschien is een operatie nodig.

STERRENBEELD RAM

Geen geschikt moment om een discussie te beginnen over iets wat jou van het hart moet. Houd rekening met oppositie als je ideeën of plannen wilt doordrukken. Gesprekken kunnen hoog oplopen maar zullen ook productief zijn.

STERRENBEELD STIER

Veroorzaak niet nodeloos problemen. Je kunt iets gehoord hebben waarvan je denkt dat jouw partner het moet weten, maar het is verstandiger voorlopig jouw mond te houden. Verzeker je voor verlies onderweg als je reisplannen maakt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Er lijkt sprake van spanning, mogelijk zelfs een drama. Hoewel jij je doorgaans niet snel kwaad maakt, kun je vandaag geconfronteerd worden met een ergerniswekkende situatie. Contact met een kind kan afmattend worden.

STERRENBEELD KREEFT

Richt jouw aandacht op zaken en carrière. Breng ideeën of producten aan de man en leg de laatste hand aan een zakelijke overeenkomst. Wees voorzichtig in gesprekken met superieuren, want zij zijn soms slimmer dan dat jij bent.

STERRENBEELD LEEUW

Er is niks mis mee om voor je principes en opvattingen op te komen. Maar ga niet preken en zet mensen evenmin onder druk om jouw mening te delen. Voorkom onenigheid door je te beperken tot de taken die jou zijn toegewezen.

STERRENBEELD MAAGD

Gesprekken kunnen hoog oplopen als je onvoorzichtig bent. Iemand kan alles wat jij zegt en doet ter discussie stellen en het zal moeite kosten niet jouw geduld te verliezen. Er is goed financieel nieuws op komst, maar het wordt ook spannend.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het gaat vandaag om de manier waarop jij iets zegt. Probeer opgewekt en positief te blijven in weerwil van een negatieve invloed van buitenaf. Verspil geen tijd aan mensen die alles vanuit een cynisch perspectief zien.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Doe kalm aan en neem niet te veel verplichtingen op je anders zal jouw partner daaronder lijden en dat zou voor extra stress zorgen. Bedien je van assertieve vriendelijkheid en wees even lief voor jezelf als voor anderen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Ergernis over onbelangrijke kwesties kan een groter rol gaan spelen dan positieve resultaten, tenzij jij een explosieve uitbarsting onder controle kunt houden. Constructieve kritiek zal niet welkom zijn, bij jou noch bij anderen.

STERRENBEELD STEENBOK

Emotionele onderstromen kunnen verwarrend zijn en tegenstrijdig. Wees je bewust van jouw eigen gevoelens, wees er eerlijk over en laat anderen hun eigen emoties voor hun rekening nemen. Vermijd ergernis en pijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Rechtlijnigheid en eerlijkheid zijn de thema’s vandaag. Voorkom dat je al te direct overkomt. Jij bent scherp van geest en lost graag problemen op, maar de besluiten die je vandaag neemt, moet je morgen wellicht al herzien.

STERRENBEELD VISSEN

Je zult op jouw tenen moeten lopen; laat je door niemand een deal aansmeren waarmee jij niet happy bent. Raadpleeg jouw financieel adviseur voor je op een voorstel ingaat. Gehuwden kunnen onenigheid krijgen over hun uitgaven.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.