’Verplichte anticonceptie: het is niet aan mensen-aan-de-zijlijn daar iets van te vinden’

„Ja hoor, ik kan er zo een paar aanwijzen die in mijn ogen beter geen kinderen hadden gekregen. De redenen daarvoor lopen compleet uiteen. Ze hebben bijvoorbeeld geen nagel om aan hun spreekwoordelijke reet te krabben, laat staan de financiële kosten van een kind te dragen. Of ze beschikken over geen enkele opvoedkwaliteit omdat ze zelf nooit hun het niveau van een kind zijn ontgroeid.”

Ernstige verslaving

„Ik zie ze ook wel eens met een compleet verstoorde agressieregulatie. En mensen met een ernstige verslaving of een ziekelijke liefde voor zichzelf kunnen mijns inziens ook maar beter dat hele ouderschap aan zich voorbij laten gaan. Moeders die er een handje van hebben compleet gestoorde mannen aan te trekken… Ouders die zes kinderen grootbrengen in een compleet vervuild huis met drie papegaaien, drie honden, twaalf katten en een permanente nicotinemist in de kamer...”

Volstrekt onveilig

„Het is maar goed dat ik over dit soort zaken geen bindend oordeel over hoef te geven, want dat zou ik ook niet kunnen. Ik gun ieder kind rust, reinheid, regelmaat en een stel leuke ouders. De praktijk leert echter dat die regelmatig niet het geval is. De vrouwen die ik in de loop der jaren heb geïnterviewd die en passant laten vallen een ’volstrekt onveilige jeugd’ te hebben gehad, zijn inmiddels niet meer te tellen.”

Beetje depressief

„Dat er aan kwetsbare vrouwen nu verplichte anticonceptie kan worden opgelegd, jaagt nogal wat mensen in de gordijnen. Het is immers nogal wat, iemand met het wetboek in de hand de voortplanting ontzeggen. Laten we echter niet doen alsof je zo’n maatregel krijgt toegepast als je een beetje depressief bent of wel eens je stem verheft tegen een kind. En laten we ook niet doen alsof deze vrouwen worden vastgebonden op een behandeltafel en onomkeerbaar worden gesteriliseerd.”

Rommelig huishouden

„Sinds de wet in werking is getreden - in 2020 - heeft de rechter het besluit voor minstens zes vrouwen genomen. Zij krijgen iedere drie maanden een prikpil en kampen met ernstig psychiatrische problemen. Dit gaat dus wel wat verder dan een rommelig huishouden of een moeder die wel een borrel of tien lust.”

Voor geen goud

„Het is een ongekend lastig onderwerp. Een pijnlijk onderwerp ook. Het ene kind van een zeer kwetsbare moeder zegt op latere leeftijd blij tóch geboren te zijn. Het andere kind in een soortgelijke situatie had gewild dat er was ingegrepen. De hulpverlening kan beter, veel beter, in dit land. Maar ook al is die zorg perfect, dan nog hou je mensen over bij wie jij en ik – laten we daarover eerlijk zijn - voor geen goud waren opgegroeid.”

Zorgvuldigheid

„Wat nu dan? Ageren tegen de wet? Een kant kiezen? Nee, ik vertrouw er maar op dat áls het besluit al wordt genomen, dat met de aller, allergrootste zorgvuldigheid wordt gedaan en nooit onomkeerbaar zal worden. En alle respect voor degene die deze keuze wél voor een ander durft te maken.”