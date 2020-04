’De werkelijke machtsverhouding wordt nu wel pijnlijk duidelijk’

Ouderwets en nieuw is mooi gecombineerd in het woord ‘nieuwerwets’. Zeker nu, in deze moeilijke coronatijden, heb ik dat woord heel hard nodig. Omdat ouderwetse waarden een indrukwekkende ‘comeback’ maken en misschien wel zo goed als nieuw weer integraal onderdeel gaan uitmaken van de collectieve moraal. Dacht ik dikwijls dat er eerst een Derde Wereldoorlog voor nodig zou zijn om de heersende normen en waarden te herijken, nu is het de wereldwijde strijd tegen de pandemie die deze klus lijkt te klaren.