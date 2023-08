’Het hoger beroep van Thijs Römer is een klap in het gezicht van slachtoffers’

„De uitspraak van de rechter weegt volgens gevallen acteur Thijs Römer niet op tegen wat hij heeft gedaan. Hij vindt een maandje gevangenis en een taakstraf blijkbaar niet gepast als straf voor zijn vingerlessen aan een stel kinderen. Zijn slachtoffers blijken het toch echt allemaal verkeerd te zien en moeten zijn welgemeende excuses als een mea culpa zien.

Verzachtende omstandigheden

Mooi niet dat de acteur en seksueel mentor/hulpverlener zich op laat sluiten in een gevangenis. Daar zitten immers mensen die dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen en volgens onze wet zelfs verboden zijn. Wat Thijs deed, was slechts hulpverlenen. En als dát al niet eens meer mag. Laten we ook niet, nóóit vergeten, dat Thijs’ Amsterdamse opvoeding er debet aan was hè? Dat moeten toch minstens verzachtende omstandigheden zijn, niet? En laten we niet vergeten dat Thijs inmiddels door half Nederland uitgekotst wordt. Zo’n ongelooflijk arme man kunnen we toch niet ook nog in ’t gevang gooien?

Een hoger beroep dus. Je hoopt als weldenkend mens dat hij een mega wake-up call heeft gekregen, tot inkeer is gekomen en zijn leven vanaf nu gaat beteren, mét een beetje hulp van de verplichte therapie die hem ook nog te wachten staat. Maar Thijs gaat in verweer. Thijs geeft zijn slachtoffers nog net geen klap in het gezicht. ’Het is nog niet over meiden, we starten het hele circus ten koste van jullie schaamteloos nog een keer op.’

Toneelstukje

Het hoger beroep bewijst maar één ding. Thijs is nog steeds niet doordrongen van wat hij daadwerkelijk heeft gedaan. Hij ziet de ernst er niet van in. De woorden van spijt zijn nietszeggend en hol. Het was een toneelstukje. Een act om zijn hachje te redden, maar dat pakte anders uit. Je redt je hachje immers niet meer als je veroordeeld bent en in een gevangenis zit.

Thijs neemt een risico. In het hoger beroep kan de nieuwe straf zomaar eens hoger uitvallen dan nu het geval is. En met al het bewijs dat er boven tafel is gekomen, zou ik dat zelf vrij logisch vinden. Had je maar niet nog eens in de pijn van die meiden moeten gaan zitten roeren. Want zij dachten het eindelijk te kunnen afsluiten, maar ze mogen nog even door.

Tanden op elkaar

„En niet alleen die meiden wordt belet er een punt achter te zetten, ook zijn naasten mogen nog even door. Alles draait om Thijs, lijkt wel. Hij ziet zichzelf nu als slachtoffer van ons rechtssysteem, hij is niet fair behandeld. Thijs herkent zich niet in het beeld dat er van hem geschetst wordt, laat hij weten. Dan heb je een plaat voor je kop en dan ben je alleen maar druk met één iemand: jezelf. Niet met die meiden, niet met je directe omgeving, alleen met me, myself and I. Pak dan ook al die drie maanden op water en brood maar, zou ik zeggen. We gaan het zien. Ik hoop maar dat er voldoende armen zijn om die jonge vrouwen op te vangen en ze overeind te houden. Nog even de tanden op elkaar meiden. Jullie kunnen dit.”

