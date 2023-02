Dyonne (62): ’Oudere mannen zijn veel betere minnaars’

Chatroom

Marleen (62): „In de disco was ik als tiener een muurbloempje en als twintiger durfde ik in de kroeg niet te flirten – dat ik uiteindelijk toch getrouwd ben, mag een wonder heten. Mijn huwelijk ligt nu twee jaar achter me en ik heb me inmiddels helemaal op het online daten gestort. Wat een verademing dat het tegenwoordig niet meer alleen van dat ene oogcontact afhangt en dat je eerst rustig wat kunt chatten voordat je met elkaar afspreekt.”

Experimenteren

Renske (80): „Ik heb online amper matches met mannen. Die van mijn eigen leeftijd zijn volgens mij allemaal dood. Ik overweeg nu van team te switchen, want ik zie wel veel leuke vrouwen die een vriendin zoeken. En tegenwoordig luistert het niet meer zo nauw, hè?”

Wat mannen willen

Barbara (56): „Mannen willen geen vrouw van hun eigen leeftijd, ze willen een jongere vrouw. In de datingapp word ik vooral benaderd door zeventigers die meestal lijden aan zelfoverschatting als het gaat om hun sexappeal. Lezen kunnen ze ook al niet; in mijn profiel staat toch duidelijk zestig als maximum leeftijd.”

’Mam, we moeten praten’

Ruth (54): „Ik heb zelden zo hard gelachen als op het moment dat mijn dochter van 22 me een doos condooms gaf en tegelijkertijd een preek over seks en soa’s afstak. Ze gruwde duidelijk van het idee dat haar moeder weer een minnaar had, maar haar bezorgdheid vond ik ontroerend. Al was het wel de omgekeerde wereld.”

Op afroep

Machteld (57): „Ik date momenteel met twee mannen die het niet van elkaar weten. De een is goed in bed, de ander is een goed maatje, maar ik zou met geen van beiden een echte relatie willen. Na een saai huwelijk van 33 jaar wil ik nooit meer mijn leven met iemand delen. En al helemaal niet een huis. Aan af en toe contact met een van deze twee heb ik genoeg. Mijn kinderen spreken er schande van. Héérlijk.”

Fris & fruitig

Lisa (48): „Tegenover vriendinnen met spannende levens hou ik vol dat mijn dates wild en meeslepend zijn. Je wil toch de schijn ophouden dat je fris, fruitig en overal voor in bent. Maar mijn leukste dates waren met mannen die óók vroeg wilden eten omdat ze anders niet konden slapen, en live-muziek in een restaurant ’herrie’ noemden, omdat je elkaar dan niet kunt verstaan. Het is gewoon heel gezellig om samen schaamteloos middelbaar te zijn. Niet verder vertellen.”

Goed in bed

Peet (53): „Over mijn leeftijd lieg ik standaard. Levert leukere mannen op in de datingapp. Ik zie er goed uit en kan makkelijk voor een jonge veertiger doorgaan. Mijn jongste minnaar was in de twintig. Mijn zelfvertrouwen en zijn uithoudingsvermogen waren absoluut een heel goede combinatie.”

Verpleegster

Mouna (60): „Tot twee keer toe ben ik erin getrapt. Leuke man, iets ouder, een en al aandacht. Meteen ook de diepte in: ’Ik wil graag dat mijn broers je leren kennen.’ En heel snel praten in de wij-vorm. Zo leuk om na een stel bindingsbange mannen iemand te treffen die er echt voor leek te gaan. Pas toen ik al redelijk ver in de relatie zat, kwamen de kwalen bovendrijven: lastige darmen, zwakke rug, zwachtels tegen een oedeembeen. Zo’n man is niet op zoek naar een partner, maar naar een mantelzorger.”

Hamsterwangen

Angelique (61): „Omdat ik vond dat ik een ouwe kop had, ben ik aan de fillers gegaan. Nou ja, eigenlijk voor een date met iemand met wie ik al een tijd chatte en een enorme klik had. ’Je ziet er anders uit dan op je foto’s,’ zei hij diplomatiek. ’Het moet nog wat bijtrekken,’ murmelde ik tussen mijn gevoelloze lippen door. Het was onze eerste en laatste echte date, en gezien mijn hamsterwangen neem ik het hem niet kwalijk.”

Dolverliefd

Trees (59): „Marcel kwam in mijn leven en ik was zo verliefd dat het aan ontoerekeningsvatbaar grensde. Ik meldde me ziek op mijn werk om bij hem te kunnen zijn, oefende een handtekening met mijn naam en zijn achternaam en zat de hele dag met hem te appen alsof ik een puber was. Mijn moeder moest me vermanend toespreken. Ik wist niet dat je weer zo knetterverliefd kunt worden… heerlijk. Ik heb nergens spijt van, ook niet van die spijbeldagen.”

Grote misser

Hadewych (64): „Mijn grootste blunder toen ik weer ging daten, was dat ik hem het complete plaatje wilde geven. Omdat me dat eerlijk leek. Dat bleek dus de beste manier te zijn om mannen bliksemsnel weg te jagen. Iedereen heeft op onze leeftijd nou eenmaal flink wat bagage. Niemand is emotioneel nog maagd. Je bent op zoek naar een maatje, niet naar een therapeut.”

Bindingsweerzin

Daniëlle (67): „Ik heb sinds een paar maanden een vriend die graag meer zou willen. Ik vind samen een week op vakantie al heel wat, hij wil samenwonen. Hoe vertel je iemand dat latten echt het hoogst haalbare is? Ik draai eromheen, ik lieg, ik verzin uitvluchten en voel me daar rot over. Waarom snapt die man niet gewoon dat ik ook een eigen plek wil houden?”

Vooroordelen

Carla (71): „Toen ik vertelde dat mijn vriend weleens bleef slapen, zei mijn dochter: ’Wat lief, lekker samen knuffelen.’ Op een toon van ’twee oude besjes die in flanellen pyjama’s tegen elkaar aanliggen’. Ik heb maar niet gezegd dat we gewoon seks met alles erop en eraan hebben en al eens door een bedbodem zijn gezakt (oké, het was al een ouwe, maar toch). Zonder hoogtepunt is het voor mij geen vrijpartij.”

Kwaliteitje

Dyonne (62): „Wat mij opvalt, is dat oudere mannen veel betere minnaars zijn. Niet altijd meteen de boel paraat hebben, maakt ze attenter en bereidwilliger om zich een beetje uit te sloven. Het maakt de seks zoveel lekkerder.”

Solo

Zita (57): „Ik mis de oude manier van daten, toen je nog weleens gekoppeld werd door een vriendin of een leukerd leerde kennen in het dagelijks leven. Datingapps vind ik overweldigend, daten doodvermoeiend. Je moet er veel in investeren en je krijgt er weinig voor terug. Mijn vriendinnen gaan er helemaal in op, maar om eerlijk te zijn doe ik er al maanden niets meer mee. Ik vind het leven in m’n eentje zo gek nog niet.”

Kreunen en steunen

Els (61): „Na 37 jaar seks met dezelfde man voelde vrijen met een ander alsof ik weer maagd was. Alles was nieuw, inclusief het lingeriesetje dat ik speciaal voor onze eerste nacht samen had aangeschaft om er een beetje verleidelijk uit te zien. Het viel in de smaak. Het ging alleen niet zo soepel uit – ik was even vergeten dat lonken met een stijve nek niet zo lekker gaat. Eigenlijk strandde elke poging tot sexy zijn in stramheid en/of kramp. Ook bij hem: ’Sorry, dat was mijn elleboog.’ ’Even wachten, mijn rug.’ Het was een hilarisch middelbaar nummertje dat eigenlijk om wat stretchen vooraf vroeg.”

Klaar mee

Aukje (63): ’Het huivermoment is voor het eerst je kleren uitdoen bij een date. En je dan schamen voor je striae en slappe borsten. Ik weet best dat de ander er ook niet meer uitziet als de jonge god van ooit, maar ik heb er zoveel stress van dat er al twee relaties op stukgelopen zijn. Ik date niet meer, ik trek het gewoon niet.”

U kunt gaan

Eslem (56): „In 2012 ben ik gescheiden en daarna heb ik diverse andere mannen in mijn leven gehad. Op de een of andere manier vond ik het altijd nodig om daar weer een soort relatie van te maken. Stond ik me ’s ochtends weer uit te sloven met croissantjes. En mezelf gek te maken met de vraag waarom hij niet belde. Nu ik een vijftiger ben, wil ik dat niet meer. Een leuke avond uit en seks, prima. Maar daarna mag de meneer in kwestie lekker naar huis, zodat ik alleen wakker word en gewoon aan mijn dag kan beginnen. Ik zeg het vooraf tegen potentiële geliefden, ik wil geen valse verwachtingen wekken. Het heeft me leukere mannen en betere seks opgeleverd dan in de jaren dat ik nog liep te pleasen.”

Flirtfobie

Patricia (59): „Dat mijn kinderen er zo’n moeite mee hebben dat ik date, valt me van hen tegen. Ze waren allemaal het huis al uit toen hun vader en ik uit elkaar gingen, ze zijn volwassen. Ik dacht dat we een ander soort relatie hadden gekregen, meer gelijkwaardig. Maar moeders mogen blijkbaar niet flirten. De mannen met wie ik optrok, werden stuk voor stuk afgekraakt, ze willen geen ’vreemde’ in hun leven en laten niemand zo dichtbij komen dat ze hem beter leren kennen. Ik vertel hen nu niets meer. Doe net alsof ik leef als een non, terwijl het eerder Sex and the City is. Ik kwam laatst mijn kleindochter tegen in een nachtclub. Die snapte het wél, zei mijn minnaar gewoon gedag en gaf me een vette knipoog. Ik begrijp niet waarom mijn dochters dat niet kunnen.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.