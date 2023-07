’Paul was niet mijn type, maar toch…’

Het was de zomer van 1978, alweer 45 jaar geleden. Dallas was op televisie en John Travolta zorgde met Olivia voor een broeierige Saturday Night Fever in de bioscopen. Op camping Elfenmeer in Herkenbosch zinderde het tussen Agnes en Paul, inmiddels 63 en 67 jaar: „Uiteraard slopen wij ’s avonds stiekem over de gang.”

„Het miezerde een beetje en daar zat ik dus, achterop bij die sportieve, blonde bink in een lange, doorzichtige regenjas.” Ⓒ Getty Images