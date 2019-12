Vuurwerk kopen voor je kinderen: ja of nee?

Ja

Uit de poll op onze Facebookpagina bleek dat 26 procent van de ruim 4000 stemmers wél vuurwerk koopt voor de kinderen en 74 procent niet. „Ik heb mijn oudste van 14 gisteren nog geld op de rekening gestort, zodat hij vandaag extra kan kopen voor zichzelf”, reageerde één van jullie. „Jazeker, niet alleen voor de kinderen maar ook voor papa en mama”, vulde een ander aan.

Er worden wisselende bedragen uitgegeven aan een pakketje kindervuurwerk, maar ook groot en gevaarlijker siervuurwerk. Sommige kinderen zijn „al weken lekker aan het knallen met kindervuurwerk” (heb ik gemerkt). Ouders zeggen veel tijd te besteden om hun kinderen normen en waarden bij te brengen met betrekking tot veiligheid en de buurtbewoners.

Nee

„Natuurlijk niet. Waarom zou ik mijn kind willen leren dat spelen met vuur en dieren bang maken leuk is (nog los van schade aan de natuur)?”, vraagt één van onze lezeressen zich af. Tegenstanders van vuurwerk geven naast het gevaarlijke aspect ook een financiële reden. „Ik zou het never nooit kopen.. Vind het zonde van het geld, wat na een paar seconde de lucht is ingeschoten. Een oehhh en een ahhh en weer een heleboel euro’s weg..”

Praat mee

Het grootste deel van onze lezeressen koopt dus geen tot weinig vuurwerk (op sterretjes na) voor haar kinderen. Wat vind jij? Liever zelf vuurwerk aanschaffen en (onder begeleiding) afsteken? Of vuurwerk verbieden en naar grote geregelde vuurwerkshows kijken met de kids? Praat mee via onze Facebookpagina.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.