Daghoroscoop 17 december - Sterrenbeeld Stier: Ga niet nu op dieet!

VANDAAG JARIG

Als de afgelopen jaren het geld gemakkelijk binnen stroomde zul je er komend jaar meer je best voor moeten doen. Jouw intuïtie wordt in deze nog belangrijker. Liefde kan gecompliceerd zijn; dat is de schuld van de planeten Mercurius en Mars die elkaar in 2023 graag tegenwerken.

ZONDAG JARIG

Via diverse kanalen kun je geld ontvangen: werk, ouders, een legaat of loterij en soms uit onverwachte hoek en onverwacht. Je zult er niet verbaasd over zijn, het min of meer vanzelfsprekend vinden, omdat je ervan uitgaat dat anderen moeten werken voor hun welvaart en je niet of nauwelijks.

STERRENBEELD RAM

Tijdens een bijeenkomst kun je oude vrienden treffen. Beschouw het als een compliment als zij je veranderd vinden. Een onbezonnen besluit kan invloed hebben op jouw leven; misschien moet je jouw budget voor volgend jaar herzien.

STERRENBEELD STIER

Vrienden kunnen jouw gezelschap zoeken en zullen jouw humeur beïnvloeden. Er kan iets te vieren zijn, een examen, blijde verwachting, verloving? Knoop aan het doen van boodschappen iets gezelligs vast. Ga niet nu op dieet.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Alleen als je je goed voorbereidt zul je je tijdens een bijeenkomst op je gemak voelen. Een besluit over jouw carrière kan vergaande gevolgen hebben. Binnen een relatie is een korte scheiding misschien een oplossing.

STERRENBEELD KREEFT

Het kan moeilijk worden om tot overeenstemming te komen met jouw directe omgeving. Probeer de vrede te bewaren. Bedenk een compromis. Zorg dat je zondag op het juiste moment op de juiste plaats bent en trek een vrolijk gezicht.

STERRENBEELD LEEUW

Beweging is goed voor je als je een hectische week achter de rug hebt. Zet kinderen aan het werk als ze lastig zijn. Blijf afzijdig als mensen ruzie maken. Plotseling inzicht kan de opening bieden waarnaar je op zoek bent.

STERRENBEELD MAAGD

Zorg dat je jezelf onder controle hebt en minder emotioneel bent. Thuis is genoeg te doen en de tijd zal voorbij vliegen. Een toevallige ontmoeting kan een romance inluiden. Stop energie in het versieren van jouw huis en kerstboom.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Er is weinig waarmee je niet uit de voeten kunt. Overdrijf fysieke inspanning niet als je vanavond een feestje hebt. Laat iemand met een slecht humeur met rust. Vragen wat er aan de hand is zal het juist erger maken.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw energie kan te wensen overlaten en je zult dan ook geen zin hebben in een volle sociale agenda. Ontspan door te doen wat je graag doet. Als je je zondag flexibel opstelt zul je niet teleurgesteld worden. Integendeel.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Probeer met nog een week te gaan tot kerst, jouw energie en humeur op peil te houden. Tref voorbereidingen voor eventuele gasten. Maak werk van jezelf als je naar een feest gaat; wie weet wie je daar tegenkomt…

STERRENBEELD STEENBOK

Neem voldoende rust zodat je met de feestdagen fit bent. Maak niet te veel afspraken en houd jouw weekend liever saai dan opwindend. Mijd mensen die assertief zijn of die over ingewikkelde onderwerpen willen praten.

STERRENBEELD WATERMAN

Maak de financiële balans op; je kunt ontdekken dat je er beter voorstaat dan je dacht. Ga met familie niet weer in discussie over een onderwerp waarover je nog nooit overeenstemming hebt bereikt. Deel jouw tijd goed in.

STERRENBEELD VISSEN

Voer persoonlijke plannen uit nu je genoeg zelfvertrouwen hebt. Er is geen reden om te buigen voor de wensen van anderen. Investeer in een nieuwe outfit en schoonheidsbehandeling als je een paar feesten voor de boeg hebt.

