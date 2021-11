Daghoroscoop 19 november - Je liefdesleven gaat de goede kant op, Kreeft

VANDAAG JARIG

Venus, jouw liefdesplaneet zal in de loop van het jaar alle segmenten van jouw horoscoop bezoeken. Dat kan een reeks van korte romances met zich meebrengen. Je voelt je aangetrokken tot mensen met hechte familiebanden en dat is enerzijds leuk, maar kan de relatie ook bemoeilijken.

RAM

Als je recent wat terneergeslagen was kun je nu weer met vertrouwen en optimisme de toekomst tegemoetzien. Zorg voor een ruime mate van afwisseling en ga in gesprek met mensen die de baas zijn of een afwijkende mening hebben.

STIER

Focus vandaag op geld verdienen en liefst veel. Span je in om je inkomen te vergroten en kapitaal op te bouwen. Zakendoen kan voordelig uitpakken; de kans is groot dat je krijgt wat je vraagt. Mensen hebben genoeg te besteden.

TWEELINGEN

Een goed moment om iets bijzonders voor jezelf te doen nu contacten en relaties weer in beweging zijn gekomen. Een persoonlijk project kan op de rails worden gezet. Maak toekomstplannen en vul je garderobe aan.

KREEFT

Neem afstand van zaken en bekijk ze vanuit een rustig perspectief. Je liefdesleven gaat de goede kant op. Gun jezelf nog een paar dagen als je nog steeds twijfelt, neem dan een besluit en leg je kaarten op tafel.

LEEUW

Er kunnen veel aantrekkelijke opties zijn; betrek er je partner bij. Leer nieuwe mensen kennen als er een ruime keus is aan potentieel gezelschap. Het kan vleiend maar ook beangstigend zijn als iemand erg z’n best voor je doet.

MAAGD

Omgaan met gevoelige persoonlijke kwesties vereist een discrete en subtiele benadering. Je kunt vandaag leren om meer vertrouwen te hebben in de wonderlijke werking van de kosmos. Jouw ster zal sterk stijgen als je productief bent.

WEEGSCHAAL

Spaar voor een vakantie en maak er een regelmatige post van in jouw budget. Zeker als je er een luxueuze reis van wilt maken met dure hotels en goede restaurants. Het komt je toe om in stijl te genieten. Kies een exotische bestemming.

SCHORPIOEN

Hetgeen aanvankelijk op een ingrijpende verandering leek kan het beste blijken te zijn wat je ooit in je leven hebt besloten. Streef steeds naar een redelijk evenwicht, maar doe ook af en toe gewoon wat je hart je ingeeft.

BOOGSCHUTTER

Zet een paar belangrijke bijeenkomsten op de agenda. Je kunt indruk maken op invloedrijke lieden als je je elegant en klassiek kleedt zonder dat te overdrijven. Vorm met een collega een doeltreffend partnerschap.

STEENBOK

Een loonsverhoging of promotie die op zich liet wachten kan nu doorkomen en zal een brede glimlach op je gezicht toveren. Er kunnen op allerlei manieren deuren voor je opengaan. Intuïtie zal je helpen de juiste keuzes te doen.

WATERMAN

Originaliteit en creatief denkwerk heb je vandaag aan de kosmos te danken. Stel je open en flexibel op als je niet de hele dag bezig wilt zijn zonder iets tot stand te brengen. Met een opmerkelijke oplossing kun je lof oogsten.

VISSEN

De kosmos zorgt in jouw geval voor leidinggevende kwaliteiten en het vermogen het totaalbeeld te kunnen overzien. Daardoor zul je de situaties waarmee je wordt geconfronteerd op effectieve wijze kunnen aanpakken. Heb vertrouwen.

