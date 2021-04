’Max Verstappen verstoort mijn middagje voetbal kijken’

Praat Mee

Met hoeveel mensen tik jij een eitje?

De tafel is gedekt, de eitjes gekookt en de croissantjes staan in de oven. Vrolijk Pasen! Was dat in andere jaren nog iets dat je riep tot een tafel vol mensen in vrolijke pastels; met de coronapandemie in het achterhoofd, moeten we ook Pasen dit jaar van onze regering vieren met hooguit één gast.