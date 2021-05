Recept: Kebab van lams- of rundergehakt

Ingrediënten

~ 150 g donkergele splitlinzen

~ 250 g lams- of rundergehakt

~ 2-3 tl zout

~ 1 ui, grof gehakt

~ 2 el gember-knoflookpasta (toko)

~ 1 of 2 groene rawit-pepertjes, fijngehakt

~ 1 el garam masala

~ 1 tl komijnzaad

~ 25 g koriander, fijngehakt

~ 12 g verse munt, alleen de blaadjes, fijngehakt

~ 2-3 el kikkererwtenmeel

~ 2 eieren

~ zonnebloemolie, om in te frituren

Bereiding

Was de linzen onder koud stromend water tot het water helder ziet. Laat uitlekken.

Breng in een stoofpan de linzen met het gehakt, 1 tl zout en 250 ml water tegen de kook aan. Stoof, met het deksel op de pan, in ongeveer 40 minuten gaar. Laat uitlekken in een vergiet. Maal in de keukenmachine de ui, gember-knoflookpasta, rawit-pepertjes, garam masala, het komijnzaad, 1-2 tl zout, de koriander en de munt tot een grove pasta. Meng de pasta met het gehakt en de linzen en kneed alles tot een samenhangend geheel. Voeg, als het mengsel eventueel nog te nat is, 2-3 el kikkererwtenmeel toe. Verdeel het vervolgens in 10 porties van gelijke grootte.

Draai er balletjes van en druk ze tussen je handpalmen tot platte schijven van ongeveer 1 cm dik. Laat de kebabs 30 minuten rusten in de koelkast. Klop in een kommetje de eieren los. Verhit ruim olie in een koekenpan op middelhoog vuur. Wentel de kebabs door het ei zodat ze rondom bedekt zijn en bak ze in porties in ongeveer 4-5 minuten per zijde goudbruin en gaar.

