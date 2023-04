Zelf paasbrood bakken is echt niet zo moeilijk

Geen idee wat het verschil is tussen het kerstbrood en het paasbrood dat je in de supermarkt of bij de bakker koopt. Ze zien er hetzelfde uit en ze smaken hetzelfde. Stiekem verdenken we de grootgrutters ervan dat ze de stollen die met Kerstmis overblijven gewoon met Pasen in een andere doos doen en opnieuw in de winkel leggen. Dat kan qua houdbaarheid. Een collega vond ooit in de kelderkast in maart een vergeten doos kerstbrood. Ze kon hem nog gewoon eten. Alsof-ie gisteren was aangeschaft.

Goed, hierbij het recept voor paasbrood. Waarbij we, dat is het fijne van zelf maken, gewoon voor een andere vulling zijn gegaan dan het traditionele paasbrood. Ietsje frisser, daar wordt het dan vanzelf wat pasiger van.

Ingrediënten amandelspijs paasbrood

100 g blanke amandelen

100 g suiker

geraspte schil van ½ citroen

1 losgeklopt ei

Bereiding amandelspijs paasbrood

Stap 1: ingrediënten malen

Doe de amandelen met de suiker en citroenrasp in een keukenmachine en maal alles zo fijn mogelijk.

Stap 2: ei kloppen

Klop het ei los in een beker en voeg dat met kleine beetjes aan het amandelmengsel toe terwijl je de machine laat draaien. Het mengsel moet smeuïg zijn, maar wel stevig blijven (je hebt niet al het ei nodig). Laat rusten in de koelkast.

Nodig voor de vulling

mengsel van 250 g in stukjes gesneden gedroogde abrikozen, cranberries en blanke rozijnen

75 g blanke amandelen, hazelnoten en pistachenoten (gehakt, andere noten mag ook)

rasp van 1 sinaasappel

rasp van 1 limoen

zakje vanillesuiker

1 el speculaaskruiden

½ borrelglaasje rum

Bereiding vulling paasbrood

Stap 1: noten roosteren

Rooster de noten in een droge pan en hak ze grof.

Stap 2: mengen

Meng de noten met de overige ingrediënten. Hoe eerder je dit doet, hoe lekkerder straks je vulling is.

Ingrediënten brood van het paasbrood

300 g bloem

zakje droge gist

30 g bruine basterdsuiker

½ tl zout

1 flink ei (L)

100 ml volle melk

75 g boter

Bereiding brood van het paasbrood

Stap 1: Ei, melk en boter kloppen mengen

Klop het ei los en meng het met de melk en de gesmolten boter.

Stap 2: bloem en suiker erbij

Meng vervolgens, in de kom van de staande mixer, bloem met suiker.

Stap 3: zout en gist

Maak een kuiltje aan de ene kant en strooi daar het zout in en een kuiltje aan de andere kant voor de gist. Roer met de kneedhaken op de laagste stand alles door elkaar.

Stap 4: eimengsel toevoegen

Voeg het eimengsel toe en roer dat goed door de bloem heen. Kneed vervolgens op middelhoge stand tot een soepel deeg. Laat even een minuut of tien rusten.

Stap 5: vulling toevoegen

Kneed de vulling door het deeg.

Stap 6: rijzen

Laat dit in de kom onder een theedoek een uurtje rijzen op een warme plek (tip: kook water, giet dat in een braadslee en zet daar de kom met het deeg in. Werkt als een tierelier).

Stap 7: Vorm het deeg

Maak van het deeg een ovalen lap, draai een worst van je spijs en leg die in het midden. Vouw het brood dicht.

Stap 8: tweede rijs

Verwarm de oven voor op 180 graden en laat het brood onder de theedoek nog een half uurtje na rijzen op een met bakpapier beklede bakplaat.

Stap 9: bak het paasbrood af

Bak het brood een half uur in de oven. Controleer met een breinaald (of fonduevork, of cocktailprikker) of het brood gaar is (hij moet er droog uitkomen als je hem in het brood steekt).

Stap 10: paasbrood serveren

Laat goed afkoelen en bestrooi met poedersuiker.

