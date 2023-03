Adeline snakt naar mooi weer: ’Geef me zon, geef me rokjesdag!’

Welkom op de negenennegentigste regenachtige dag van 2023. Het weerbericht voor vandaag is: ruk. Bij elke stap buiten raak je doorweekt, de zomer is nog lang niet hier en het vooruitzicht is vooral… niet heel veel beter.

De regen dwingt me al weken om met m’n jas tot de kin dichtgeritst de straat op te gaan, maar ondertussen gaat de temperatuur wél volledig haar eigen vrolijke en vooral warme gang. Met als resultaat dat het water niet alleen aan de buitenkant van mijn jas in stralen van me afloopt, maar ook in de binnenkant. En dan wordt het zomaar ineens een stuk minder fris verhaal. Het volgende moment vlaagt de wind trouwens weer zo hard door al mijn lagen kleding heen, want zo doen we dat in het voorjaar, dat ik klappertandend mijn sjaal om sta te wikkelen. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ik met het weer of mezelf aan moet.

Zon?!

Af en toe krijg je dan ineens zo’n dag uitgeserveerd waarop je denkt: JAAAAA! Zonnebrandcrème inslaan, de bikini uit de krochten van mijn kledingkast halen en een nieuwe zonnebril ferm op het neuske drukken. Ik stond vorige week al bijna in bikini op de Boulevard van Scheveningen met mijn sarong te zwaaien. Speciaal voor de gelegenheid aangeschaft, want ik héb niet eens een sarong. Ik voorzag één eindeloos lange zomer tot de zon in oktober ergens de laatste straal uitpufte. Met een Aperol Spritz in de hand op van die zinderende zomeravonden en – ondanks lagen SPF – toch sproetjes op de wangen. Dat werk. Maar die ja werd zo snel een nee dat Buienradar het niet eens bij kon houden. Inmiddels is het gewoon weer ontelbaar veel tinten grijs, grauw en treurig weer. Een beetje net als mijn humeur.

Nu klaag ik niet heel snel over regen, want ik ben van het kaliber ‘de meeste regen valt naast je’. Dat moet ook wel als je ouders je tien kilometer heen en tien kilometer terug lieten fietsen voor een dagje school. Maar het gebrek aan zon breekt mij zelfs op. Ik kan me zo indenken dat de meteorologen bij het KNMI er inmiddels ook een beetje sikkeneurig van worden. Terwijl dat nou juist nog mensen zijn die een afwijkend weerbeeld kunnen waarderen. Misschien dat ze ’s ochtends bij binnenkomst wel strootjes trekken om te bepalen wie het slechte weerbericht vandaag weer mag brengen.

Geef me zon. Geef me rokjesdag. Geef me een hittegolf waardoor ik ’s nachts op straat wil slapen. Geef me elk weertype, behalve meer van dit grijs waar je zelf ook wat grijzig van wordt. Mijn buurvrouw ziet er momenteel vooral grijsgrauw uit, de supermarktmedewerker heeft een donkergrijs humeur en als we niet uitkijken dan wordt Nederland straks nog een groot grijs gebied. Ik zweer je dat Pantone inmiddels jaloers is op ons grijze repertoire.

Het leek me tot nu vrij ongemakkelijk dat onze voorouders dansten voor een weergod om die een beetje gunstig te stemmen. Maar ineens overweeg ik het ook. Vertel me waar, wanneer en op welke manier ik de zonnegod gunstig kan stemmen en ik doe het. Ook al moet ik met mijn blote gat de straat op. Alles om maart te laten stoppen met het roeren van de staart. Als april nu ook nog doet wat hij wil dan ga ik emigreren, dat beloof ik met mijn hand op mijn vijftig tinten grijze en regenachtige hart.

